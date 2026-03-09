Olajárrobbanás – Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek: fel kell függeszteni valamennyi, orosz energiára kivetett szankciót!

Olajárrobbanás. Elszálltak az energiahordozók árai az iráni háború miatt, Magyarországra pedig hét hete nem érkezik orosz olaj, mert Kijev elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor hétfőn reggel összehívta a Védelmi és Energiabiztonsági Tanács ülését, délutánra pedig rendkívüli kormányülés lesz a kialakult helyzet miatt.

Olajárrobbanás: ideje, hogy Brüsszel elengedje a szankciókat (Fotó: Martin Divisek / MTI)

Olajárrobanás fenyegeti a világ gazdaságait, drágul az energia, nő az infláció

„Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult. Ebben a helyzetben a Volodimir Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelent immár nemcsak Magyarország és Szlovákia, hanem az egész Európai Unió számára is” – jelentette ki hétfőn délelőtti, a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte, hogy a veszély elhárításához két döntésre van szükség.

Egyrészt egész Európában felül kell vizsgálni és fel kell függeszteni valamennyi, az orosz-ukrán háború miatt az orosz energiára kivetett szankciót. Ezt a mai napon egy levélben kezdeményezte Ursula von der Leyennél , az Európai Bizottság elnökénél.

, az Európai Bizottság elnökénél. Itthon pedig meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését. Az ülés után ismét jelentkezem – zárta üzenetét Orbán Viktor, akinek szavait a Ripost idézte.

Mivel az Európai Unió korábban megtiltotta az orosz energiahordozók, ezért Európából nemcsak a közel-keleti háború miatt hiányzik olaj és más energiahordozó, hanem az orosz energiahordozók kizárása miatt is kevesebb olaj és gáz van az európai piacon, mint korábban – mutatott rá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a védelmi tanács ülése után a Facebook oldalán. Hozzátette: „Ezért a mostani helyzetben Brüsszelnek azonnal lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy megelőzzék a drámai áremelkedéseket Európában minden területen, és azonnal fel kell oldani az orosz energiahordozókkal szembeni behozatali tilalmat.”

A hordónkénti olajár 116 dollárra nőtt hétfő reggel, 2022 közepe óta nem látott szintekre emelkedve.

A piacon rendkívül feszült a helyzet, tekintve, hogy az iráni háború miatt a Hormuzi-szoros lényegében egy hete le van zárva, és normál esetben itt haladna át a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának mintegy ötöde.

A kilátások nem túl bíztatóak, Irak és Kuvait elkezdte csökkenteni az olajtermelést, hozzájárulva a Katarból korábban bejelentett cseppfolyósított földgáz kitermelésének csökkentéséhez. Tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségek Fujairah olajipari övezetében, Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma pedig közölte, hogy elfogtak egy drónt, amely a Shaybah olajmező felé tartott – írja a Reuters.