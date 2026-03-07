RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A béke emberei vagyunk, de fordulhat úgy a sors, hogy nehéz idők jönnek

Orbán Viktor reagált a fenyegetésre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 16:55
háború Zelenszkij Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

Orbán Viktor egy rendhagyó Lázárinfó keretében tartotta meg március 7-ei beszédét a debreceni Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök a közönség kérdése reagálva, az őt ért fenyegetésről is beszélt, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök címzett neki a napokban.

Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen.
Orbán Viktor a debreceni Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: kurucz árpád / mw

Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre. A béke emberei vagyunk, de fordulhat úgy a sors, hogy nehéz idők jönnek és ilyenkor meg kell gondolni a dolgokat. Én meggondoltam. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket 

– jelentette ki a kormányfő.

 

