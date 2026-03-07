- Hajdú Péter Zelenszkijről: Ki kell rekeszteni ezt az embert mindenhonnan
Orbán Viktor: Minden zsarolást vissza fogunk verni!
Az ukránoknak meg kell érteniük, hogy nem nézhetik maflának a magyarokat!
Orbán Viktor egy Lázárinfó keretében állt színpadra Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlés következő állomásán, amely az eddigi legnagyobb volt. A miniszterelnököt a Főnix csarnokban összegyűlt közönség kérdezte a legaktuálisabb közéleti és politikai kérdésekben - írja a Ripost.
Lázár János a miniszterelnök beszéde előtt szólt néhány szót a közönséghez. A miniszter elmondta, hogy a Tisza Párt Budapest pártja, a Fidesz viszont az egész ország pártja. Lázár hangsúlyozta, hogy vidéki országot kell építeni ahelyett, hogy minden fejlesztés Budapestre menni.
Lázár János bejelentette, hogy ez az utolsó Lázárinfó, aminek kapcsán a közönség csalódásnak adott hangot. A tárcavezető azonban megnyugtatott mindenkit, hogy hétfőn újra kezdi, de Lázárinfó Expressz címen, aminek feladata, hogy mindenhova eljusson, ahol szükség van erre. Lázár János arról is beszélt, hogy a Fidesz az egyetlen párt Magyarországon, amely képes olcsó rezsiárakat biztosítani a magyar családok számára. A miniszter szerint a magyar kormány ezt még az ukránok zsarolása közepette is biztosítani fogja.
Üzenjük meg az ukránoknak, hogy Z1G.
Lázár azt is mondta, hogy Magyar Péterék győzelmével zuhanna a forint árfolyama, növekedne az infláció és sokszorosára nőnének a rezsiszámlák. Hangsúlyozta:
egy bizonytalan világban az okos ember mindig a biztonságot választja. A biztos választás áprilisban pedig Orbán Viktor és a Fidesz!
Orbán Viktor: nehéz biztatásnak nevezni az ukrán elnök szavait
Ezt követően Orbán Viktor lépett a színpadra, akinek bevonulását álló taps és hangos üdvrivalgás övezte. Az első kérdést Lázár János tette fel, aki arra volt kíváncsi, hogy mit gondolt a miniszterelnök, amikor először látta és hallotta Zelenszkij elnök halálos fenyegetését. A kormányfő hozzátette, hogy nem volt kellemes és biztatásnak is nehéz lett volna felfogni. De azt is elmondta, hogy ő Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök székében ül kormányüléseken, és vele szemben Batthyány portréja lóg.
Batthyányt kivégezték a Habsburgok
Orbán Viktor szerint egy miniszterelnöknek érdemes lelkileg megerősítenie magát.
Az utolsó Lázárinfó első kérdezője a csütörtökön elfogott ukrán aranykonvojjal kapcsolatban tett fel kérdéseket. A miniszterelnök ennek kapcsán elmondta, hogy egyelőre a kormánynak is csak kérdései vannak, a jelenleg is zajló hatósági vizsgálatoknak kell majd választ adniuk arra, hogy honnan, hova és miért szállítottak az ukránok ennyi készpénzt és aranyrudakat.
Egy biztos: az ukránoknak meg kell érteniük, hogy nem nézhetik a magyarokat maflának.
A második kérdés a rezsicsökkentés jövőjével volt kapcsolatos. A kormányfő elmondta, hogy egy átlag magyar család 250 ezer forintot fizet egy évben rezsire, egy lengyel 900 ezret, egy cseh család pedig egymilliót. Egy havi fizetés hiányozna minden évben a kormányfő szerint a családok zsebéből, ha nem lenne rezsicsökkentés.
Orbán Viktor kijelentette, hogy a mindenkori magyar miniszterelnöknek meg kell állapodnia az amerikai elnökkel, aki szankciókat vetett ki az orosz energiára és meg kell állapodni Oroszország elnökével, aki biztosítja az olcsó orosz energiát.
Orbán Viktor ezt a két megállapodást sikeresen letudta
A miniszterelnök elmondta, hogy nem érti az ukránokat. Elég bajuk van keleti fronton, és most még nyugaton is konfliktust idéznek elő azzal, hogy olajblokád alá vonták Magyarországot. A kormányfő azonban hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged a zsarolásnak és a fenyegetéseknek. Kijelentette: az ukránok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Bocsánat kérést nem vár el Orbán Viktor, elég neki, ha Kijev újraindítja az olajszállítást a Barátság vezetéken keresztül.
Orbán Viktor: Nem lehet gyűlöletre építeni a nemzetet
Egy Erdélyből kérdezett kérdező arra volt kíváncsi, hogy mit üzenne Orbán Viktor azoknak a tiszásoknak, akik agresszívan lépnek fel a kormánypártiak ellen és az interneten fenyegetik a kormányfőt. Orbán Viktor úgy reagált, hogy látja az ellenzékiek gyűléseit, és azt látja, hogy az egy gyűlölet közösség. Szerinte gyűlöletre nem lehet építeni egy nemzetet.
A következő választás kérdése, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építjük-e Magyarországot.
A következő kérdező arra volt kíváncsi, hogy hol van az Európai Unió és hol van Ursula von der Leyen, amikor az olajblokád miatt meg kellene védeni Magyarországot az ukránokkal szemben. És mi lesz Ukrajna uniós csatlakozásával?
Orbán Viktor válaszában elmondta, hogy az ukránok nem csináltak nagy kedvet ahhoz, hogy támogassa Ukrajna európai uniós csatlakozását. A miniszterelnök elmondta, hogy ő nem Ukrajna ellenes, az ő helyüket is meg kell találni a nap alatt, de azt nem engedhetjük, hogy Brüsszel számolatlanul Ukrajnába vigye a magyarok pénzét.
Egy másik kérdésre úgy fogalmazott, hogy ő hisz abban, hogy lángnyelvek vannak körülöttünk, Európa háborúba fog menni, de Magyarország képes lesz arra, hogy kívül maradjon ebből a háborúból. Orbán Viktor azt mondta, hogy ehhez a nemzeti kormánynak kell maradnia április után is, és nagy felhatalmazásra van szüksége.
Egy mezőgazdaságban dolgozó férfi az egyre növekvő olaj árak miatt aggódott. Orbán Viktor azzal nyugtatta, hogy
folyamatosan figyeli a világpiaci folyamatokat, és amennyiben az látja, hogy a magyar kutakon ezek hatására olyan üzemanyagár lenne kiírva, ami a magyar családokat nagyon nehéz helyzetbe hozza vagy a mezőgazdaságokat ellehetetlenítené, akkor az kormányközbe fog lépni.
Egy újabb kérdésre elmondta, hogy nem zárható ki, hogy az olajhoz hasonlóan a gázszállítást is szabotálják az ukránok. Szerinte ez azonban a könnyebbik eset, mert Szlovéniát leszámítva az összes országgal ki tudtak építeni egy gázszállítási útvonalat.
Egy néző azt javasolta, hogy a magyar állam kapcsolja le az Ukrajna felé tartó áramszállítást. Orbán Viktor ezt nem zárta ki, de elmondta, hogy ezt azért nem tették meg eddig, mert a határ túloldalán magyarok is élnek. Végső esetben azonban, ha nem lesz más választás, akkor a kormány ezt is meg fogja lépni.
Lázár János végezetül arra kérte Orbán Viktort, hogy mondjon egy zárszót. A miniszterelnök elmondta, hogy a debreceni diákok már a 80-as évek közepén segítetek a Fidesznek a szerveződésben. Szerinte Magyarország második legnépesebb városa mindig is különleges hely volt. Itt három dolgot tanult meg, ami elkíséri az egész életében:
- Magas rovás, nagy kutya;
- Ha van toll, nem kell félni;
- A koporsón nincsen zseb.
Hajrá Debrecen, a jó Isten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország...Fel győzelemre!
- zárta a beszédét Orbán Viktor.
