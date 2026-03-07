Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk

Debrecenben tartotta a kormány az idei legnagyobb Háborúellenes Gyűlését. A többezres tömegben több ismert ember is feltűnt, köztük a TV2 Tények műsorvezetőjével. A mostani helyzet, az iráni háború miatt kiemelten fontos Gönczi Gábor szerint, mivel a háború még forróbb téma lett a közéletben. Rengeteg magyar állampolgár vett részt személyesen a mai debreceni találkozón, ami mutatja, hogy az embereknek milyen fontos ilyenkor az összetartás - írja a Bors.

A Háborúellenes Gyűlés debreceni megállóján Gönczi Gábor az iráni háborúra is kitért (Fotó: Bors)

Háborúellenes Gyűlés: Gönczi Gábor kiáll a béke mellett

Azt gondolom, hogy most még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk, mint az eddigieknél bármikor, hiszen a világ helyzete és alakulása nem éppen rózsás. A Közel-Kelet lángokban áll, miközben Zelenszkij megfenyegette a magyar miniszterelnököt, még nemzetközi tekintetben is példátlan módon. Itt a helye mindenkinek, akik szeretnék elkerülni a háborút, békét akarnak és hisznek abban, hogy a magyar kormány pontosan tudja azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk, és azt is tudjuk, hogy kiknek nem szabad teret engedni ez ügyben

– mondta el a Borsnak a TV2 Tények műsorvezetője.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés előtt arról beszélt, hogy a Holdról is látható lesz majd a mai esemény. „Ha körbenézek, akkor látom, hogy mennyien vagyunk itt. Csupa jó szívű, magyar ember, akik mind békét szeretnének. Mi nem valami ellen, hanem valami mellett állunk ki, ami nem más, mint a béke” - jegyezte meg a Borsnak Gönczi Gábor.