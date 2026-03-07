Súlyos tüneteket okozhat ennek a hétköznapi tápanyagnak a hiánya: te is érintett vagy?

Sokan a stresszre vagy az öregedésre fogják a krónikus kimerültséget és a koncentrációs zavarokat, pedig gyakran egy egyszerű tápanyaghiány áll a háttérben. Az Omega-3 zsírsavak alapvető építőköveink, ám mivel testünk nem termeli őket, csak étkezéssel pótolhatjuk. Megfelelő bevitel nélkül azonban a szervezet vészjelzéseket küld: ízületi gyulladások, szívpanaszok és romló mentális frissesség jelezheti a bajt.

Az Omega-3 zsírsavak pótlása kulcsfontosságú lehet az ízületek rugalmasságának megőrzésében és a szellemi frissesség fenntartásában Fotó: 123rf.com

Miért nélkülözhetetlen az Omega-3 a szervezetünknek?

Az Omega-3 (azon belül is az EPA és a DHA zsírsavak) nem csupán egy divatos kiegészítő, hanem a testünk „olajozott” működésének záloga több területen is:

Ízületi védelem: számos tanulmány igazolja, hogy az Omega-3 segít az ízületi gyulladással (arthritis) küzdőknek, enyhíti a reggeli merevséget és jelentősen javítja a mozgékonyságot.

számos tanulmány igazolja, hogy az Omega-3 segít az ízületi gyulladással (arthritis) küzdőknek, enyhíti a reggeli merevséget és jelentősen javítja a mozgékonyságot. Szív- és érrendszer: segít egyensúlyban tartani a vérzsírszintet, támogatja a jó koleszterinszint fenntartását, és gátolja az érfalak elmeszesedését , ezzel csökkentve a szívroham kockázatát.

segít egyensúlyban tartani a vérzsírszintet, támogatja a jó koleszterinszint fenntartását, és , ezzel csökkentve a szívroham kockázatát. Agy és mentális egészség: tudtad, hogy az agyunk 70%-a zsír? Az Omega-3 nélkülözhetetlen az agy szerkezetéhez és a sejtek közötti kommunikációhoz. Hiánya memóriazavarokat és rossz hangulatot okozhat.

Ariella Kaur Maan, elismert táplálkozási tanácsadó szerint az Omega-3 hiánya messze túlmutat a puszta fáradtságon.

Az Omega-3 hiánya kimerültséghez, ízületi fájdalmakhoz, álmatlansághoz, koncentrációs nehézségekhez, valamint aknéhoz, bőrproblémákhoz, illetve gyenge hajhoz és körmökhöz vezethet

– hangsúlyozta a szakember.

Hogyan pótoljuk okosan?

A szakértő szerint, ha nem fogyasztunk rendszeresen (hetente többször) jó minőségű tengeri halat, szinte lehetetlen pusztán étkezéssel fedezni a szükséges mennyiséget.

Ilyenkor jöhetnek szóba a modern étrend-kiegészítők. A szakember kiemelte, hogy a legtisztább forrást ma már a tengeri algákból kinyert készítmények jelentik. Ezek nagy előnye, hogy mentesek a halolajban gyakran előforduló toxinoktól és környezeti szennyeződésektől, ráadásul elkerülhető velük a sokak által gyűlölt „halas utóíz” is.