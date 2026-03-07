Háborúellenes Gyűlés: álló taps fogadta Orbán Viktort

Rengetegen jelentek meg az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen Debrecenben. Lázár János beszédét követően színpadra lépett Orbán Viktor, hogy megtartsák a Lázásinfót, és akit ezúttal is álló tapssal fogadott a közönség: folyamatosan zengett a ria, ria, Hungária.

Hatalmas ováció fogadta a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor / Fotó: kuruzc árpád / mw

Háborúellenes Gyűlés: ováció fogadta Orbán Viktor