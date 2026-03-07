RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: álló taps fogadta Orbán Viktort

A miniszterelnök is színpadra lépett a Háborúellenes Gyűlésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 13:15
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés lázár jános háború

Rengetegen jelentek meg az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen Debrecenben. Lázár János beszédét követően színpadra lépett Orbán Viktor, hogy megtartsák a Lázásinfót, és akit ezúttal is álló tapssal fogadott a közönség: folyamatosan zengett a ria, ria, Hungária.

Orbán Viktor
Hatalmas ováció fogadta a Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor / Fotó: kuruzc árpád / mw

Háborúellenes Gyűlés: ováció fogadta Orbán Viktor

Orbán Viktor
Fotó: kuruzc árpád / mw
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu