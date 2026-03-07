- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
- Széles Diána: Hazánk szabadságának megőrzése örök feladat számunkra
- „Ég és föld most a különbség" - a Loki legendája is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen
- Szijjártó Péter: Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk
Háborúellenes Gyűlés: álló taps fogadta Orbán Viktort
A miniszterelnök is színpadra lépett a Háborúellenes Gyűlésen.
Rengetegen jelentek meg az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen Debrecenben. Lázár János beszédét követően színpadra lépett Orbán Viktor, hogy megtartsák a Lázásinfót, és akit ezúttal is álló tapssal fogadott a közönség: folyamatosan zengett a ria, ria, Hungária.
Háborúellenes Gyűlés: ováció fogadta Orbán Viktor
Háborúellenes gyűlés
