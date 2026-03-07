RETRO RÁDIÓ

"Ne engedjük!" - Kudlik Júlia is felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen

A televíziózás legendája is jelen van Debrecenben. A Háborúellenes Gyűlés színpadán mondott beszédet Kudlik Júlia.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 12:16
kudlik júlia Háborúellenes Gyűlés háború

A magyar kormány Debrecenben tartja az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlését. Kudlik Júlia a színpadon mondott szívhez szóló beszédet. A legendás műsorvezető nemcsak a háborúról, de a biztonságról is beszámolt a jelenlévőknek - írja a Bors.

A Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán Kudlik Júlia kiemelte, hogy vannak olyanok, akik csak szeretnék megsemmisíteni a nemzet katedrálisát.
A Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán Kudlik Júlia kiemelte: vannak olyanok, akik csak szeretnék megsemmisíteni a nemzet katedrálisát (Fotó: Kaiser Ákos)

Kudlik Júlia a biztonságról beszélt a Háborúellenes Gyűlésen

Földi életünk során mindannyian katedrálist építünk. Ki így, ki úgy, és valaki amúgy, de közben kevesen gondolnak arra, hogy egy kicsit a nemzet katedrálisát is építjük. Csak úgy, mint a megelőző évszázadokban élők, valamennyien építették a maguk és hazájuk katedrálisát. A történelem során viszont mindig jött valaki, vagy valakik és a földdel tették egyenlővé ezt a munkát. Az elmúlt másfél évtizedben, sok magyar szorgos emberrel együtt leraktuk, megépítettük a mi kicsi piros-fehér-zöld katedrálisunk biztonságos alapját, amely mindenkinek nyugalmat, békességet és biztonságot kínál. Ne engedjük, hogy valaki, vagy valakit elsöpörjék és megsemmisítsék ezt a biztonságot

– mondta el a Háborúellenes Gyűlés színpadán Kudlik Júlia.


 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu