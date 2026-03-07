"Ne engedjük!" - Kudlik Júlia is felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen

- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
A televíziózás legendája is jelen van Debrecenben. A Háborúellenes Gyűlés színpadán mondott beszédet Kudlik Júlia.
A magyar kormány Debrecenben tartja az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlését. Kudlik Júlia a színpadon mondott szívhez szóló beszédet. A legendás műsorvezető nemcsak a háborúról, de a biztonságról is beszámolt a jelenlévőknek - írja a Bors.
Kudlik Júlia a biztonságról beszélt a Háborúellenes Gyűlésen
Földi életünk során mindannyian katedrálist építünk. Ki így, ki úgy, és valaki amúgy, de közben kevesen gondolnak arra, hogy egy kicsit a nemzet katedrálisát is építjük. Csak úgy, mint a megelőző évszázadokban élők, valamennyien építették a maguk és hazájuk katedrálisát. A történelem során viszont mindig jött valaki, vagy valakik és a földdel tették egyenlővé ezt a munkát. Az elmúlt másfél évtizedben, sok magyar szorgos emberrel együtt leraktuk, megépítettük a mi kicsi piros-fehér-zöld katedrálisunk biztonságos alapját, amely mindenkinek nyugalmat, békességet és biztonságot kínál. Ne engedjük, hogy valaki, vagy valakit elsöpörjék és megsemmisítsék ezt a biztonságot
– mondta el a Háborúellenes Gyűlés színpadán Kudlik Júlia.
