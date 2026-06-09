A Trónok harca sztárja csak 11 éves korában tudta meg a valódi nevét

Kiderült, hogy Kit Harington, amely név alatt a világ megismerte, valójában egyáltalán nem az ő neve, és élete első tizenegy évében ő sem tudta ezt. A Trónok harca sztárja különös titkot árult el az életéről.

Így tudta meg a Trónok harca szívtiprója, hogy mi is az igazi neve – Fotó: NurPhoto via AFP

A Trónok harca sztárja tizenegy évig élt tévhitben a saját nevével kapcsolatban

A színész 1986. december 26-án született Actonban, London nyugati részén, de első naptól kezdve Kit néven volt ismert. Csak egy probléma volt, senki sem mondta el neki, hogy nem ez az igazi neve. Amikor rájött erre, az a híresség háttértörténeteinek egyik legszokatlanabb identitásválságát eredményezte.

Harington 2012-ben idézte fel azt a pillanatot, amikor rájött az igazságra: az iskolában ült, és egy szintfelmérő tesztet írt, aminek az volt a célja, hogy kiderüljön, melyik osztályba sorolják be, amikor is a papírra a Kit Harington nevet írta fel.

Úgy néztek rám, mintha teljesen hülye lennék, és azt mondták: »Sajnálom, de te Christopher Catesby Harington vagy.« Csak akkor tudtam meg a valódi nevemet. Ez egy 11 éves gyerek számára elég bizarr egzisztenciális válság volt

– nyilatkozta Kit.

A sokkoló felfedezés ellenére Harington soha nem váltott nevet.

„Senki sem hív Christophernek. Csak akkor használom, ha új útlevelet igénylek, vagy ilyesmi” – vallotta be a színész.

Mit csinál most Kit Harington?

A Trónok harca sikere után az HBO aktívan dolgozott egy Jon Snow-spin-off sorozaton, de Harington 2024-ben megerősítette, hogy a projekt lekerült a napirendről, mondván, hogy egyszerűen nem találtak megfelelő történetet, ez a döntés arra utalt, hogy inkább lemond egy garantált bevételről, mintsem elkötelezze magát valami kreatív szempontból üres projekt mellett.

A Trónok harca lezárása óta Harington csendben felépítette a szakma egyik legizgalmasabb, a hollywoodi kasszasikereken túlmutató karrierjét. Többször visszatért London híres színházi negyedének, a West Endnek több színpadára is.

2024 óta Sir Henry Muck szerepét játssza az HBO pénzügyi thrillerében, az Iparban, egy nagy ambíciókkal rendelkező, de csekély sikerrel járó arisztokratát, akinek tragikomikus gőgje erős kritikákat és díjakat hozott számára – számolt be róla az Unilad.