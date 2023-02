Második gyermekét várja a Trónok harca álompárja

Havas Jon megformálójának és a Trónok harcában is a szerelmét alakító Rose Leslie-nek tavaly februárban született meg az első gyermeke, egy kisfiú, aki mellé most – Kit Harington szerint – érkezik a kistesó is. A színész azt is elmondta Jimmy Fallon műsorában, hogy ezzel mindhármuk élete fenekestül felfordul.

Rose Leslie és Kit Harington Fotó: Frazer Harrison

Meg vagyok rémülve

– ismerte el Harington a műsorban, aki azt is elárulta, hogy a feleségével együtt már próbálják felkészíteni kisfiukat az újabb jövevény érkezésére, azonban ő még nem teljesen érti a dolgot.

Rose pocakjára mutatunk, majd azt mondjuk, »anyu babája«, mire ő a saját pocakjára mutat, aztán azt mondja, »az én babám«

– mesélte a színész Fallonnak.