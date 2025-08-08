Singh Viki: „Nincs szükségem férfira!”

Singh Viki a legújabb TikTok-videójában egyenesen fogalmazott: elege van a családalapításról és gyerekvállalásról szóló kérdésekből. Az énekesnő nyíltan kiállt amellett, hogy ő jól érzi magát a bőrében, és senki kedvéért nem fog kapkodva dönteni az életéről.

Singh Viki és párja már pár éve szakítottak és külön életet élnek, boldogan (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Singh Vikit mindig ezzel zaklatják

Mindjárt 40 éves vagyok és nincsen se gyerekem, se férjem, ezekre rendszeresen rákérdeznek interjúkban, hogy mikor szeretnék gyereket szülni. Szerintem ez borzasztóan illetlen kérdés, mert bármi oka lehet ennek

– mondta határozottan. Őszintesége nem csupán arról szól, hogy nem akar kapkodni a családalapításban, hanem mélyebb lelki okai is vannak ennek a hozzáállásnak. Singh Vikinek a TikTok-videójában nem csak határozottsága tükröződik, hanem az is, hogy bizony van benne félelem az elköteleződéssel kapcsolatban.

Singh Viki koncertezik, éli az életét úgy, ahogy szeretné (Fotó: Mediaworks archív)

Viki azt is hangsúlyozta, hogy számára nem elég az, ha valaki csak fizikai jelenlétet visz a kapcsolatba, illetve ő megteremtette magának az anyagi biztonságot magától. Érzelmi támogatás, közös célok, biztonság, ezek azok az értékek, amelyeket elvár.

„Innentől kezdve csak olyan férfi tud ebbe belelépni, aki még ennél is többet tud nekem mutatni és ezt most nem anyagilag értem. Aki több tud lenni, akire feltudok nézni, aki még ehhez hozzá tud tenni” – mesélte el videójában.

Singh Viki TikTok-csatornáján enged betekintést a mindennapjaiba (Fotó: TikTok)

A kommentálók többsége bátorította, sokan azt írták:

„Egy bizonyos szint fölött az ember nem adja már egy bizonyos szint alá”, és: „Egyszerűen olyan világban élünk, hogy minél értelmesebbek vagyunk, annál nehezebb találni valakit. Az idő előrehaladása sem segít persze. De igazán jöhetne már egy férfi, aki méltó hozzád….”

Ráadásul Viki szerint ezen kérdések mögött néha társadalmi nyomás húzódik meg, nem csak kíváncsiság. Miközben egyeseknél a család központi szerepet játszik, mások máshogy képzelik el a boldogságot. Az énekesnő szerint mindkét út érvényes, de a sajátját csak ő írhatja meg.

„Nincs szükségem férfira!”

Singh Viki továbbá úgy véli, hogy az ő generációja megkapta azt a lehetőséget, hogy nőként egyedül is felépítsen egy teljes életet, anyagi biztonsággal férfi támogatása nélkül is. Ez az önállóság és függetlenség új korszakot nyitott meg a nők számára, akik már nem feltétlenül érzik szükségét annak, hogy valaki „megmentse” vagy „teljessé tegye” őket. Ezzel kapcsolatban Viki egy klasszikus idézetet is megosztott, amely Cher híres mondata: amikor az anyukája azt mondta neki, hogy „majd egyszer egy gazdag emberhez mész feleségül”, a világsztár így válaszolt: „Anya, én vagyok a gazdag férfi.” Ez a mondat kiválóan tükrözi azt a szemléletet, amely szerint a nők saját erőforrásaikból, önállóan is képesek megteremteni a boldogságukat és biztonságukat. „Csak azért ne legyen valaki, hogy szotyit zabáljon a tévé előtt és otthagyja az alsógatyáját a csempén és takarítanom kellene utána, ezért nincs szükségem férfira” – jelentette ki a TikTok videójában.