Rúzsa Magdi szívszorító vallomása: „Kell, hogy az ember jól kibőgje magát”

Rúzsa Magdolna, vagy ahogyan mindenki ismeri Rúzsa Magdi magyar zenész, televíziós személyiség, énekes, dalszerző és zenei coach, aki 2006-ban elnyerte a Megasztár címet. A műsor megújult visszatérő évadaiban pedig immár mentorként osztotta meg tudását a közönséggel. A finnországi Helsinkiben rendezett Eurovíziós Dalfesztiválon a "Unsubstantial Blues" című dallal Magyarországot képviselte.

Rúzsa Magdi / Fotó: MEDIAWORKS

Rúzsa Magdi kitárta érzéseit a világnak

Szóval mondhatni, hogy fényes karriert futott be, ám magánéletével kapcsolatban már óvatosabban bánik. A Borsnak adott exkluzív interjújában az anyaság és a karrier összeegyeztetéséről tett vallomást, miközben próbálja megtartani a helyes lelki egyensúlyt.

„Nem az, hogy szorít, inkább azt éreztem, hogy ez egy olyan edzőcipő, amiben nagyon sokat fogok izzadni. Tudtam, hogy nem lesz könnyű menet az életem. Amikor edzőcipőt húzok, akkor a hegyeknek megyek neki. Ilyenkor viszont elképesztően ki tudok fáradni, mégis képtelen vagyok leállni. Mindig egy nagyon erősen alkotó, változtatni és dolgozni vágyó ember voltam, ezért sokszor hajtottam magam akkor is, amikor már úgy éreztem, hogy mindjárt összeomlok. De alkothatok, hiszen rengeteg kegyet, dalt kapok föntről. És amíg az égi kapuk nyitva vannak, mit is kívánhatnék többet ettől” - mesélte el karrierjének történetét az énekesnő.

Nem titok, hogy a szenvedélyességed a munkában is megmutatkozik. Ezzel kapcsolatban is megnyílt az aranytorkú énekesnő.

„Ha kell, tombolok. Ma már bátran ki merem fejezni mindazt, amit érzek... „Bocsánat” – ezt a szót szoktam leginkább használni, mert ez egy nagyon szép kifejezés. Amennyire őszintén tudok tombolni, annyira őszintén tudok szeretni is. És kell is néha, hogy az ember leüljön, és jól kibőgje magát, mert megtisztul tőle. Azóta hagyom még inkább, hogy ilyen legyek, amióta gyerekeim vannak. Tudod, nagyon vártam a gyerekek érkezését! Mostanában viszont folyamatosan szembejön az, hogy egy érzelmeit elzáró ember nem lesz jó minta” - árulta el Rúzsa Magdi.