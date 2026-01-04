Elvarázsolva nézték a hóesést Rúzsa Magdi hármasikrei – Cuki fotó
Megható családi pillanatot osztott meg az énekesnő. Elolvadsz attól, ahogy Rúzsa Magdi hármasikrei a havazást nézik.
Rúzsa Magdi hármasikrei: Keve, Zalán és Lujza már egyedül bicikliznek, és fedezik fel örömmel a világot. A család boldog életet él, amelyet Rúzsa Magdi meg is oszt a követői legnagyobb örömére. A hármasikrek egyébként 2022-ben látták meg a napvilágot.
Rúzsa Magdi időről időre megörvendezteti a rajongókat olyan fotókkal, melyeken hármasikrei szerepelnek. Bár arra nagyon figyel, hogy az arcuk ne látszódjon, a felvételeken így is látszik, milyen édes a három csöppség. Az újabb és újabb tartalmakról mindig sugárzik a testvéri szeretett, a gyermeki kíváncsiság és ártatlanság. Legutóbb Rúzsa Magdi azt mutatta meg, milyen ámulattal képes nézni a havazást Keve, Zalán és Lujzi. Természetesen egymás mellett, az ablakra tapadva.
Havaziiiiiik
- ennyit írt Rúzsa Magdi beszédes fotójához.
Íme Rúzsa Magdi hármasikrei
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre