Kiderült, Rúzsa Magdi miért is tartja fontosnak, hogy külföldön töltse a szilvesztert
Idén tudatosan kimarad a szilveszteri fellépésekből és pörgésből: az énekesnő az év utolsó napjait a családjával tölti külföldön. Rúzsa Magdi döntésében fontos szerepet játszik a pihenés iránti igény, de legalább ennyire a gyökerekhez való visszatérés és az a vágy, hogy gyermekeinek is továbbadja mindazt, amit otthonnak nevez.
Rúzsa Magdi számára az idei szilveszter nem a reflektorfényről és a színpadról szól. Az énekesnő elárulta, hogy nem vállal fellépést az év utolsó napján, helyette a családjával tölti az időt Szerbiában, a Vajdaságban. „Most úgy érzem, egy kicsit meg kell állnom. Pihenni szeretnék, és majd utána újra nekifutok az életnek” – fogalmaz.
- Rúzsa Magdi hármas ikrek édesanyja – 2022-ben születtek meg a gyermekei, ami hatalmas öröm és nagy változás volt az életében.
- Három gyermekről van szó: két kisfiúról és egy kislányról. A gyerekek a Lujza, Keve és Zalán nevet kapták – az énekesnő korábban elmondta, hogy fontos volt számára a nevek jelentése és hangulata.
- Az anyaság alapjaiban változtatta meg Magdi életét – többször hangsúlyozta, hogy mióta megszülettek a gyerekek, minden döntésében első helyre került a család.
- Különösen fontos számára, hogy a gyerekek ismerjék a gyökereiket – ezért töltenek sok időt Vajdaságban, ahol a családi és kulturális kötődések is erősek.
- Magdi tudatosan lassított a tempón – fellépésekből és nyilvános szereplésekből is visszavett, hogy minél több időt tölthessen a hármas ikrekkel ezekben a meghatározó években.
Rúzsa Magdi ikreivel fog szilveszterezni
Az elmúlt években Magdi számára egyre fontosabbá vált, hogy időről időre kiszakadjon a folyamatos pörgésből. A szilveszter erre különösen alkalmas időszak: lezárás, számvetés és újrakezdés egyszerre.
Nem, én nem fogok most fellépni szilveszterkor, én szerintem most egy kicsit pihenni fogok, és utána majd újra nekifutok az életnek. Most különösen sok időt fogok Szerbiában tölteni, nemcsak a vajdasági részen. Ez egy olyan időszak, amikor újra ismerkedem helyekkel, történetekkel, és próbálom mélyebben megérteni azt a világot, ahonnan jövök
– mesélte a Metropolnak.
Rúzsa Magdi vajdasági gyökereit fontosnak tartja
A döntés mögött azonban nemcsak a pihenés áll. Mióta megszülettek a gyerekei, még hangsúlyosabb lett számára a gyökerek kérdése.
Ez is egy érdekes dolog, hogy ahogy a gyerekek megszülettek, azt éreztem, hogy ezek a gyökerek, nem is az, hogy visszavágysz, hanem az, hogy ők értsék, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, én ezt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy ezért is töltünk, ha csak tudunk sok időt ott, mert én hiszem azt, hogy az az ember fogja megtalálni a helyét igazán a világban, aki a gyökereivel tisztában van
– vallja Magdi.
Ezért is fontos számára, hogy a család minél több időt töltsön a Vajdaságban. Itt a gyerekek találkoznak a rokonaikkal, megélik a közösségi létet, és természetes módon tapasztalják meg a kétnyelvű, sokszínű közeget.
Szeretem, hogy hallják: az emberek szerbül és magyarul is beszélnek. Hogy megismerik az ízeket, a hangulatokat, és nyitottak, kíváncsiak maradnak
– teszi hozzá.
A szilveszter így csendesebb, bensőségesebb lesz: családi együttlét, beszélgetések, közös jelenlét. Magdi szerint ezek azok a pillanatok, amelyek valódi alapot adnak a következő évhez, nemcsak neki, hanem a gyerekeinek is.
