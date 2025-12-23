Kiderült, Rúzsa Magdi miért is tartja fontosnak, hogy külföldön töltse a szilvesztert

Rúzsa Magdi számára az idei szilveszter nem a reflektorfényről és a színpadról szól. Az énekesnő elárulta, hogy nem vállal fellépést az év utolsó napján, helyette a családjával tölti az időt Szerbiában, a Vajdaságban. „Most úgy érzem, egy kicsit meg kell állnom. Pihenni szeretnék, és majd utána újra nekifutok az életnek” – fogalmaz.

Rúzsa Magdi férje, Simon Vilmos is szeret leutazni a Vajdaságba, hogy ott töltsék az ünnepeket

Fotó: Mediaworks

Rúzsa Magdi hármas ikrek édesanyja – 2022-ben születtek meg a gyermekei, ami hatalmas öröm és nagy változás volt az életében.

Rúzsa Magdi ikreivel fog szilveszterezni

Az elmúlt években Magdi számára egyre fontosabbá vált, hogy időről időre kiszakadjon a folyamatos pörgésből. A szilveszter erre különösen alkalmas időszak: lezárás, számvetés és újrakezdés egyszerre.

Nem, én nem fogok most fellépni szilveszterkor, én szerintem most egy kicsit pihenni fogok, és utána majd újra nekifutok az életnek. Most különösen sok időt fogok Szerbiában tölteni, nemcsak a vajdasági részen. Ez egy olyan időszak, amikor újra ismerkedem helyekkel, történetekkel, és próbálom mélyebben megérteni azt a világot, ahonnan jövök

– mesélte a Metropolnak.

Rúzsa Magdi gyerekei 2025 februárjában töltötték be a harmadik életévüket Fotó: Mediaworks

Rúzsa Magdi vajdasági gyökereit fontosnak tartja

A döntés mögött azonban nemcsak a pihenés áll. Mióta megszülettek a gyerekei, még hangsúlyosabb lett számára a gyökerek kérdése.

Ez is egy érdekes dolog, hogy ahogy a gyerekek megszülettek, azt éreztem, hogy ezek a gyökerek, nem is az, hogy visszavágysz, hanem az, hogy ők értsék, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, én ezt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy ezért is töltünk, ha csak tudunk sok időt ott, mert én hiszem azt, hogy az az ember fogja megtalálni a helyét igazán a világban, aki a gyökereivel tisztában van

– vallja Magdi.