Rúzsa Magdi Pókemberrel az oldalán jelent meg egy gyermekkórházban - Videó

Rúzsa Magdi a Heim Pál Gyermekkórházban járt, hogy szebbé tegye a kis betegek karácsonyát. Az aranytorkú énekesnő a barátságos és közkedvelt Pókember társaságában látogatta meg a gyermekeket, akiknek nagy számban vittek ajándékokat a karácsonyfa alá.

Rúzsa Magdi hármasikreket nevel, de így is szánt időt arra, hogy szebbé tegye a beteg gyermekek karácsonyát (Fotó: MW Archív)

Rúzsa Magdi beteg gyerekeket ajándékozott meg

A hármasikreket nevelő édesanya mindig is fontosnak tartotta, hogy adományozzon, ezzel szebbé téve sok-sok ember karácsonyát, így nem is volt kérdés, hogy idén is folytatja a hagyományt.

A Megasztár harmadik évadának nyertese Instagram-oldalán osztotta meg a megható részleteket a látogatásukról, a gyermekek ajándékairól és reakcióikról. Az ajándékok között akadtak Barbie babák, kabátok, játékfigurák, autók, plüssállatok, babaházak és még sok minden más is, amellyel mosolyt csaltak a gyermekek arcára.

Ma karácsony alkalmából a Heim Pál országos gyermekgyógyászati intézménybe is ellátogattunk, ahol a gyerekek nagy örömmel fogadtak minket

– írták a bejegyzés mellé.

Szebbé teszik a karácsonyt

A gyerekek természetesen hatalmas izgalommal fogadták az énekesnőt és társát a Pókembert, aki néhány szuperhős trükkel is lenyűgözte rajongóit.

A Marvel képregények szuperhőse nem most először volt a gyermekkórházban, hogy szebbé tegye az ünnepeket. Rendszeresen járja az országot és lepi meg a gyerekeket jelenlétével. December elején a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben járt, ahol szívbeteg gyermekeket kezelnek.