Rúzsa Magdi Pókemberrel az oldalán jelent meg egy gyermekkórházban - Videó
A hazai paletta egyik legkiemelkedőbb énekesnője ismét bebizonyította, hogy hatalmas szíve van. Rúzsa Magdi beteg gyerekeknek vitt ajándékokat.
Rúzsa Magdi a Heim Pál Gyermekkórházban járt, hogy szebbé tegye a kis betegek karácsonyát. Az aranytorkú énekesnő a barátságos és közkedvelt Pókember társaságában látogatta meg a gyermekeket, akiknek nagy számban vittek ajándékokat a karácsonyfa alá.
Rúzsa Magdi beteg gyerekeket ajándékozott meg
A hármasikreket nevelő édesanya mindig is fontosnak tartotta, hogy adományozzon, ezzel szebbé téve sok-sok ember karácsonyát, így nem is volt kérdés, hogy idén is folytatja a hagyományt.
A Megasztár harmadik évadának nyertese Instagram-oldalán osztotta meg a megható részleteket a látogatásukról, a gyermekek ajándékairól és reakcióikról. Az ajándékok között akadtak Barbie babák, kabátok, játékfigurák, autók, plüssállatok, babaházak és még sok minden más is, amellyel mosolyt csaltak a gyermekek arcára.
Ma karácsony alkalmából a Heim Pál országos gyermekgyógyászati intézménybe is ellátogattunk, ahol a gyerekek nagy örömmel fogadtak minket
– írták a bejegyzés mellé.
Szebbé teszik a karácsonyt
A gyerekek természetesen hatalmas izgalommal fogadták az énekesnőt és társát a Pókembert, aki néhány szuperhős trükkel is lenyűgözte rajongóit.
A Marvel képregények szuperhőse nem most először volt a gyermekkórházban, hogy szebbé tegye az ünnepeket. Rendszeresen járja az országot és lepi meg a gyerekeket jelenlétével. December elején a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben járt, ahol szívbeteg gyermekeket kezelnek.
Ma a GOKVI Gyermekszív Központban jártunk, ahol a gyerekek hatalmas mosollyal fogadtak minket. Hihetetlen érzés volt látni, mennyi erőt és bátorságot hordoznak magukban ezek a kis hősök. Sajnos sokan az ünnepeket is itt, a kórház falai között töltik, ezért még elszántabban próbálunk minél több gyerkőcnek mosolyt csalni az arcára. Ma @giajofficial barátom is csatlakozott hozzánk és besegített, így együtt még több örömöt tudtunk vinni a kis szíveknek. Hiszünk benne, hogy minden apró figyelmesség számít, és hogy együtt egy picivel könnyebbé tehetjük számukra ezt az időszakot.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre