RETRO RÁDIÓ

Rúzsa Magdi Pókemberrel az oldalán jelent meg egy gyermekkórházban - Videó

A hazai paletta egyik legkiemelkedőbb énekesnője ismét bebizonyította, hogy hatalmas szíve van. Rúzsa Magdi beteg gyerekeknek vitt ajándékokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 20:00
karácsony Barátságos Pókember Rúzsa Magdi ajándék

Rúzsa Magdi a Heim Pál Gyermekkórházban járt, hogy szebbé tegye a kis betegek karácsonyát. Az aranytorkú énekesnő a barátságos és közkedvelt Pókember társaságában látogatta meg a gyermekeket, akiknek nagy számban vittek ajándékokat a karácsonyfa alá.

Rúzsa Magdi ajándékokkal lepte meg a betegeket
Rúzsa Magdi hármasikreket nevel, de így is szánt időt arra, hogy szebbé tegye a beteg gyermekek karácsonyát (Fotó: MW Archív)

Rúzsa Magdi beteg gyerekeket ajándékozott meg

A hármasikreket nevelő édesanya mindig is fontosnak tartotta, hogy adományozzon, ezzel szebbé téve sok-sok ember karácsonyát, így nem is volt kérdés, hogy idén is folytatja a hagyományt.

A Megasztár harmadik évadának nyertese Instagram-oldalán osztotta meg a megható részleteket a látogatásukról, a gyermekek ajándékairól és reakcióikról. Az ajándékok között akadtak Barbie babák, kabátok, játékfigurák, autók, plüssállatok, babaházak és még sok minden más is, amellyel mosolyt csaltak a gyermekek arcára.

Ma karácsony alkalmából a Heim Pál országos gyermekgyógyászati intézménybe is ellátogattunk, ahol a gyerekek nagy örömmel fogadtak minket

 – írták a bejegyzés mellé.

Szebbé teszik a karácsonyt

A gyerekek természetesen hatalmas izgalommal fogadták az énekesnőt és társát a Pókembert, aki néhány szuperhős trükkel is lenyűgözte rajongóit.

A Marvel képregények szuperhőse nem most először volt a gyermekkórházban, hogy szebbé tegye az ünnepeket. Rendszeresen járja az országot és lepi meg a gyerekeket jelenlétével. December elején a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben járt, ahol szívbeteg gyermekeket kezelnek. 

Ma a GOKVI Gyermekszív Központban jártunk, ahol a gyerekek hatalmas mosollyal fogadtak minket. Hihetetlen érzés volt látni, mennyi erőt és bátorságot hordoznak magukban ezek a kis hősök. Sajnos sokan az ünnepeket is itt, a kórház falai között töltik, ezért még elszántabban próbálunk minél több gyerkőcnek mosolyt csalni az arcára. Ma @giajofficial barátom is csatlakozott hozzánk és besegített, így együtt még több örömöt tudtunk vinni a kis szíveknek. Hiszünk benne, hogy minden apró figyelmesség számít, és hogy együtt egy picivel könnyebbé tehetjük számukra ezt az időszakot. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu