Borzasztó: barátai magára hagyták meghalni a tinédzsert, miután felborultak egy lopott autóval

A melbourne-i rendőrség tájékoztatása szerin hét, 14 és 17 év közötti tinédzser egy lopott autóban ült, és megpróbálta megfélemlíteni a közlekedőket március 13-án, pénteken a kora reggeli órákban. A rendőrség információi szerint a tinédzserek sorsára hagyták haldokló barátjukat, miután a vélhetően lopott autóval felborultak.

Lopott autóval okozott tragédiát hét tinédzser

A rendőrség adatai szerint egy szürke Skoda szedán megpróbált nekihajtani vagy leszorítani egy másik járművet Melbourne délnyugati külvárosában, péntek hajnalban. A balesetben a Skodában utazó hét tinédzser egyike életét vesztette, barátai azonban ahelyett, hogy segítséget hívtak volna, elmenekültek a helyszínről.

Az incidens egy melbourne-i bevásárlóközpont parkolójában kezdődött, ahol egy Toyota szedán utasai éjfél után várakoztak. A beszámolók szerint a Toyota utasai halálosan megijedtek, mivel a Skodából érkező fiatalok agresszívan viselkedtek velük szemben.

A Skodában tartózkodó hét, 14 és 17 év közötti fiatalnál a rendőrség információi szerint egy kardot és jelentős mennyiségű alkoholt találtak.

Craig McEvoy, a Victoria állambeli rendőrség nyomozófelügyelője elmondta, hogy a Toyota sofőrje eredetileg lassan próbálta meg elhagyni a bevásárlóközpont parkolóját, és tudatosan a mellékutcákon haladt, hogy lerázza az őt követő Skodát. A helyzet azonban hamar rosszabbra fordult, amikor mindkét autó a főútra kanyarodott, ahol a felügyelő szerint átlépték a 180 km/h-s sebességet.

Jelenleg úgy véljük, hogy a Skoda sofőrje szándékosan próbálta megállítani a másik járművet, azonban ekkor elvesztette uralmát az autó felett, és két vétlen autósnak is hátulról nekiütközött

– nyilatkozta McEvoy felügyelő.

A rendőrség közlése szerint a balesetben egy Ford szedán és egy Ford Ranger is érintett volt. A járművek utasai könnyebb sérüléseket szenvedtek.

„A Skoda egyik 15 éves utasa, a borulás során kirepült az autóból, és halálos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen életét vesztette. Az első ülésen ülő utas két lábtörést szenvedett, és kórházba szállították. A jármű több utasa pedig elmenekült a helyszínről” – mondta McEvoy felügyelő.