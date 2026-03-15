Borzasztó: barátai magára hagyták meghalni a tinédzsert, miután felborultak egy lopott autóval
Halálos baleset Melbourne-ben. Magára hagyták haldokló barátjukat a tinédzserek.
A melbourne-i rendőrség tájékoztatása szerin hét, 14 és 17 év közötti tinédzser egy lopott autóban ült, és megpróbálta megfélemlíteni a közlekedőket március 13-án, pénteken a kora reggeli órákban. A rendőrség információi szerint a tinédzserek sorsára hagyták haldokló barátjukat, miután a vélhetően lopott autóval felborultak.
Lopott autóval okozott tragédiát hét tinédzser
A rendőrség adatai szerint egy szürke Skoda szedán megpróbált nekihajtani vagy leszorítani egy másik járművet Melbourne délnyugati külvárosában, péntek hajnalban. A balesetben a Skodában utazó hét tinédzser egyike életét vesztette, barátai azonban ahelyett, hogy segítséget hívtak volna, elmenekültek a helyszínről.
Az incidens egy melbourne-i bevásárlóközpont parkolójában kezdődött, ahol egy Toyota szedán utasai éjfél után várakoztak. A beszámolók szerint a Toyota utasai halálosan megijedtek, mivel a Skodából érkező fiatalok agresszívan viselkedtek velük szemben.
A Skodában tartózkodó hét, 14 és 17 év közötti fiatalnál a rendőrség információi szerint egy kardot és jelentős mennyiségű alkoholt találtak.
Craig McEvoy, a Victoria állambeli rendőrség nyomozófelügyelője elmondta, hogy a Toyota sofőrje eredetileg lassan próbálta meg elhagyni a bevásárlóközpont parkolóját, és tudatosan a mellékutcákon haladt, hogy lerázza az őt követő Skodát. A helyzet azonban hamar rosszabbra fordult, amikor mindkét autó a főútra kanyarodott, ahol a felügyelő szerint átlépték a 180 km/h-s sebességet.
Jelenleg úgy véljük, hogy a Skoda sofőrje szándékosan próbálta megállítani a másik járművet, azonban ekkor elvesztette uralmát az autó felett, és két vétlen autósnak is hátulról nekiütközött
– nyilatkozta McEvoy felügyelő.
A rendőrség közlése szerint a balesetben egy Ford szedán és egy Ford Ranger is érintett volt. A járművek utasai könnyebb sérüléseket szenvedtek.
„A Skoda egyik 15 éves utasa, a borulás során kirepült az autóból, és halálos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen életét vesztette. Az első ülésen ülő utas két lábtörést szenvedett, és kórházba szállították. A jármű több utasa pedig elmenekült a helyszínről” – mondta McEvoy felügyelő.
A rendőrség az egyik fiatalt menekülés közben fogta el, egy 14 éves társát pedig péntek reggel tartóztatták le, miután családtagjai kórházba vitték. A helyszínről elmenekült további három fiatal után még folyik a nyomozás – számolt be róla a Mirror.
