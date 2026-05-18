Elképesztően erős, kék fények villantak az űrben: megszólaltak a tudósok

Megfejthették a tudósok az űrből érkező kék villanásokat

A megfigyelők már közel egy évtizede tanúi a villanó fényeknek, ám eddig nem tudták, hogy mi okozhatja ezt a furcsa jelenséget. Az első villanást még 2018-ban észlelték, és azóta további 14 alkalommal fordultak elő. Ez pedig azt jelenti, hogy ezek a csillagászok által rögzített legritkább jelenségek közé tartoznak. Luminous Fast Blue Optical Transients, vagyis LFBOT-ok néven emlegetik őket. De nemcsak ritkaságuk rendkívüli, hanem az is, hogy milyen gyorsan és milyen fényesen égnek.

A tudósok becslései szerint akár százszor fényesebben égnek, mint bármi más, amit eddig megfigyeltek. Ez pedig elég megdöbbentő, ha belegondolunk, milyen fényes a Nap! Az évekig tartó tanulmányozás után végre van egy elmélet arra, hogy mi okozhatja ezeket a furcsa villanásokat az űrben. És nem, nem a földönkívüliekről van szó.

Egy tudóscsoport elmélete szerint ez egy rendkívül forró, vagyis a miénknél sokkal-sokkal forróbb Nap egy fekete lyukba való becsapódásának eredménye lehet. Az LFBOT-ok csupán néhány nap alatt jelennek meg és tűnnek el, elképesztő fényességet érve el, mielőtt teljesen elhalványulnának.

Csillagászati értelemben ez egy szempillantás alatt történik, ami hatalmas és gyors energiakibocsátásra utal. Ráadásul az esemény teljes időtartama alatt megmarad az a jellegzetes kék szín is, ami a tudósok szerint arra utal, hogy a folyamat végig rendkívül magas hőmérsékleten zajlik.

Dr. Anya Nugent, a Harvard & Smithsonian munkatársa, a villanásokról szóló cikk vezető szerzője, azt mondta, hogy ezekhez fogható jelenséget korábban még sohasem figyeltek meg a tudományban. Arra a következtetésre jutottak, hogy ezek egy sűrű objektum, például egy fekete lyuk vagy egy neutroncsillag, és egy rendkívül fényes csillagfajta, a Wolf–Rayet-csillag közötti ütközés eredményeként jöttek létre.