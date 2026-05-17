Hatalmas felfedezést tettek a tudósok: ez mindent átírhat arról, amit a világegyetemről tudunk

A tudósok nagy áttörést értek el egy 100 éves elmélet kapcsán, amely a világegyetem viselkedését írja le, és ez a szenzációs kutatás alapjaiban változtathatja meg az univerzumról alkotott ismereteinket.

Most alapjaiban megváltozhat az, amit eddig a világegyetemről tudtunk Fotó: Triff / Shutterstock

Hatalmas áttörését értek el a tudósok a világegyetem kutatásakor

Kutatásuk során az űrkutatók új diagnosztikai módszereket fejlesztettek ki a kozmológiában, amelyek megkérdőjelezik a korábban elfogadott modellt. Az elmélet – miszerint az világegyetem a legnagyobb léptékeken egyenletesen viselkedik – évek óta elfogadott volt.

Most azonban a csillagászok új jeleket találtak arra, hogy az elmélet nem feltétlenül igaz, ami potenciálisan a standard kozmológiai modellen kívüli új fizikára utalhat. A Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker-elmélet (FLRW) egy közel 100 éves matematikai keretrendszer az általános relativitáselméletben, amely egy homogén, izotrop és táguló vagy összehúzódó univerzumot ír le.

Egy új tanulmányban a fizikusok távoli robbanó csillagok és hatalmas galaxisok megfigyelése során eltéréseket észleltek a hagyományos modellhez képest.

A Live Science-nek nyilatkozva a tanulmány társszerzője, Asta Heinesen – aki a koppenhágai Niels Bohr Intézet és a londoni Queen Mary Egyetem fizikusa – betekintést engedett a kutatásba.

A tudós elmondta:

Meglepő eltérést tapasztaltunk az FLRW görbületi konzisztenciatesztben, ami a standard modellnél túlmutató új fizikára utal”, utalva arra a feltételezésre, hogy az űr görbülete mindenhol azonos.

A szakértő hozzátette: „Ez potenciálisan különböző hatásoknak tudható be, de további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy megértsük az FLRW-megsértés okát, amelyet empirikusan tapasztalunk.”

A megdöbbentő eredményeket három cikkből álló sorozatban mutatták be, amelyek új diagnosztikai teszteket vetettek fel a kozmológiában. A tanulmány társszerzője hozzátette:

Az FLRW-kozmológia olyan tér-időt feltételez, amelyben a terek maximálisan szimmetrikusak.

„Ha olyan kozmológiai struktúrák vannak jelen, mint a galaxishalmazok és az űrüres területek, akkor túl kell lépnünk az FLRW-tér-időn” - fejtette ki a szakember.