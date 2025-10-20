Tudományos felfedezések, amelyek bizonyítják Isten létezését

Isten vajon tényleg létezik? A hívők szerint biztosan, sokan még bizonyítani is tudják létezését. Tudomnyosan azonban eddig nem igazán lehetett biztosra venni, de egy új felfedezés talán megváltoztatta az eddig ismert információkat.

Isten létezésére a tudományt hívták segítségül Nobel-díjas tudósok Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Isten létezése - tudományos bizonyítékokkal

Az ősidők óta ismétlődő kérdés: létezik-e Isten? Hagyományosan a tudomány szolgált ellenérvként a teremtő létezése ellen. Most azonban két francia matematikus, Olivier Bonnassies és Michel-Yves Bolloré úgy véli, hogy a tudomány „Isten szövetségese lett”. Új könyvükben 62 Nobel-díjas és több mint 100 vezető tudós felfedezéseit elemezték, hogy rámutassanak a tudományos tényekre, amelyek Isten létezését támaszthatják alá. Ezek között szerepel minden, a Nagy Bummtól – az univerzum keletkezésének legelfogadottabb elméletétől – a DNS-ig és az emberi genomig - olvasható a Daily Mail cikkében.

Egészen mostanáig a hit Istenben és a tudomány összeegyeztethetetlennek tűnt. Most azonban váratlanul úgy tűnik, a tudomány Isten oldalán áll

– írják a szerzők.

A Nagy Bumm

A Nagy Bumm elmélete szerint az univerzum körülbelül 14 milliárd évvel ezelőtt egyetlen pontból robbant létezésbe, egyszerre született az anyag, az energia, az idő és a tér. Bár sok tudós, köztük a Stephen Hawking professzor ellenezte az isteni teremtő szerepét, a szerzők szerint a Nagy Bumm mögött álló kreatív cselekedet elképzelése logikus. „Ez az elmélet szembeállít minket Isten gondolatával” – írják.

A finoman hangolt univerzum

Az élet csak a Földön létezik, mert a körülmények tökéletesen megfelelnek ehhez: a megfelelő hőmérséklet, a mágneses mező, az oxigén aránya, a Föld tengelyének dőlése és az ózonréteg vastagsága mind létfontosságú. A fizika alapvető erői – a gravitáció, az elektromágnesesség, az erős és gyenge kölcsönhatások – mind finoman hangoltak, mintha egy intelligens tervező állította volna be őket.

DNS és az emberi genom

A földi élet akár spontán is létrejöhetett volna, de a DNS megjelenése rendkívül bonyolult. 1953-ban Francis Crick és James Watson felfedezte a DNS dupla spirálját, amely minden élőlény számára közös kódolási nyelv. 2003-ban a teljes emberi genomot feltérképezték, ami tovább erősíti a tudományos érveket a tervezett, intelligens élet mellett.