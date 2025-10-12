Megelevenedik a Biblia? A kutatók várokozásait is felülmúlta egy ősi Jézus-relikvia felfedezése

A felfedezés életre kelti a híres bibliai verset. Egy Tökországban talált ősi Jézus-relikvia megváltoztathatja azt, ahogyan a Biblia egyik legismertebb részét szemléljük.
Miközben egyesek vad találgatásokba kezdenek annak kapcsán, mikor érkezik el az elragadtatás, vagy mikor tér vissza Jézus a Földre, a régészek azon dolgoztak, hogy végleges bizonyítékot találjanak, amely alátámasztja a Bibliában leírtakat.
Nem meglepő, hogy a világ legolvasottabb szövegét évtizedeken át alaposan vizsgálták: a legtöbb tudós elfogadja, hogy a názáreti Jézus valódi történelmi személy volt, ugyanakkor egyes cselekedetei, amelyekről a Biblia beszámol, valószínűleg inkább fikciók – tudományos szempontból.
A tudósok és régészek hosszú ideje kutatnak például Egyiptomban, hogy további bizonyítékokat találjanak, és csak nemrég igazolták, hogy a vallási szöveg egyik kulcsfigurája, Poncius Pilátus szinte biztosan valódi volt. Ő volt az, akiről azt tartották, hogy Jézus keresztre feszítését elrendelte, és bár a keresztények világszerte minden húsvétkor ünneplik a csodát, hogy feltámadt a halálból, ezt a konkrét eseményt valószínűleg soha nem lehet majd bizonyítani.
Egy másik bibliai pillanat viszont most igazolást kaphatott, miután török régészek ősi tárgyat fedeztek fel, amely a Fiúhoz, azaz Jézushoz kapcsolódik. A topraktepei ősi Eirenopolisz lelőhelyén a kutatók öt megégett kenyérkorongot találtak, az egyikek Jézus portréjával, valamint egy ókori görög felirattal: „Hálánkkal áldott Jézusnak”.
Úgy tűnik, hogy ez János evangéliumának 6:35-ös részére nyújt bizonyítékot, ahol Jézus kijelenti: „Én vagyok az élet kenyere”.
A kenyér természetesen Jézus testét szimbolizálja bizonyos vallási tanításokban, és ugyanez érvényes volt az Eirenopolisz lakóira is, akik szent tárgyként kezelték a kenyereket.
A régészek megállapították, hogy az öt felfedezett kenyérdarab valószínűleg az eucharisztia központi keresztény rituáléjában, az úrvacsorában használt kenyér volt. A további négy korongon kereszt alakú lenyomatok találhatók – írja a Ladbible.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.