Megelevenedik a Biblia? A kutatók várokozásait is felülmúlta egy ősi Jézus-relikvia felfedezése

Miközben egyesek vad találgatásokba kezdenek annak kapcsán, mikor érkezik el az elragadtatás, vagy mikor tér vissza Jézus a Földre, a régészek azon dolgoztak, hogy végleges bizonyítékot találjanak, amely alátámasztja a Bibliában leírtakat.

„Én vagyok az élet kenyere” – mondta Jézus Újszövetségében Fotó: Freepik

Ősi kenyeret fedeztek fel a régészek Jézus portréjával

Nem meglepő, hogy a világ legolvasottabb szövegét évtizedeken át alaposan vizsgálták: a legtöbb tudós elfogadja, hogy a názáreti Jézus valódi történelmi személy volt, ugyanakkor egyes cselekedetei, amelyekről a Biblia beszámol, valószínűleg inkább fikciók – tudományos szempontból.

A tudósok és régészek hosszú ideje kutatnak például Egyiptomban, hogy további bizonyítékokat találjanak, és csak nemrég igazolták, hogy a vallási szöveg egyik kulcsfigurája, Poncius Pilátus szinte biztosan valódi volt. Ő volt az, akiről azt tartották, hogy Jézus keresztre feszítését elrendelte, és bár a keresztények világszerte minden húsvétkor ünneplik a csodát, hogy feltámadt a halálból, ezt a konkrét eseményt valószínűleg soha nem lehet majd bizonyítani.

Egy másik bibliai pillanat viszont most igazolást kaphatott, miután török régészek ősi tárgyat fedeztek fel, amely a Fiúhoz, azaz Jézushoz kapcsolódik. A topraktepei ősi Eirenopolisz lelőhelyén a kutatók öt megégett kenyérkorongot találtak, az egyikek Jézus portréjával, valamint egy ókori görög felirattal: „Hálánkkal áldott Jézusnak”.

Úgy tűnik, hogy ez János evangéliumának 6:35-ös részére nyújt bizonyítékot, ahol Jézus kijelenti: „Én vagyok az élet kenyere”.

A kenyér természetesen Jézus testét szimbolizálja bizonyos vallási tanításokban, és ugyanez érvényes volt az Eirenopolisz lakóira is, akik szent tárgyként kezelték a kenyereket.

A régészek megállapították, hogy az öt felfedezett kenyérdarab valószínűleg az eucharisztia központi keresztény rituáléjában, az úrvacsorában használt kenyér volt. A további négy korongon kereszt alakú lenyomatok találhatók – írja a Ladbible.