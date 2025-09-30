Bibliai felfedezés: 2000 éves lelet igazolja a Jézust halálra ítélő Poncius Pilátus létezését

1961-ben találtak egy darab követ, amely végül alapvető bizonyítékká vált annak alátámasztására, hogy a Bibliában említett férfi, aki Jézus Krisztust halálra ítélte, valóban létezett. Poncius Pilátust a Biblia és más történelmi szövegek is említik, de szilárd történelmi bizonyíték a létezésére, valamint arra, hogy valóban ez volt a neve, közel 2000 évig nem állt rendelkezésre.

Poncius Pilátus valóban létezett / Illusztráció: pexels.com

2000 éves kő bizonyítja Poncius Pilátus létezését

A rómaiak általában meglehetősen jó nyilvántartást vezettek, de Pilátus létezésére vonatkozó bizonyítékok, a történészek néhány említésén kívül, nagyon hiányosak voltak. Azonban 1961-ben, amikor egy régészcsapat egy ókori színház romjait ásta, találtak egy követ, amelyre részleges feliratot véstek.

A felirat így szólt:

„S TIBERIÉUM, US PILATUS, ECTUS IUDA E, E.”

Csak a kőfaragás egy töredéke maradt meg, amely közel kétezer évig fennmaradt, de a szakértők rekonstruálták, mi lehetett az eredeti teljes szöveg.

Az eredeti felirat így hangzott volna:

„DIS AUGUSTIS TIBERIÉUM, PONTIUS PILATUS, PRAEFECTUS IUDAEAE, FECIT DEDICAVIT.”

Ami magyarul nagyjából így fordítható:

„A Fenséges Augustusok Tiberieuma számára Poncius Pilátus, Júdea prefektusa, állíttatta ezt az épületet”.

Lényegében olyan tábláról van szó, amit középületek előtt láthatunk, és az épületet az irányító hatalomnak szentelik. Ebben az esetben Poncius Pilátus, Júdea prefektusa, az épületet a római császár, Tiberius és családja tiszteletére ajánlotta.

A „Pilátus-kő” felfedezése bizonyítja, hogy Poncius Pilátus valódi személy volt, és Júdea élén állt, így megerősítve, hogy ő volt az, aki a Bibliában Jézust halálra ítélte.

Híres arról is, hogy az ítélet meghozatala után „megmosta a kezét”, ami azt a gesztust szimbolizálta, hogy többé nem kíván részt venni az ügyben. A Jézussal kapcsolatos események után állítólag elvesztette tisztségét, miután egy csoport szamaritánust ölt meg, akik Mózes relikviáit keresték.

A szamaritánusok panaszt tettek egy másik római tisztviselőnél, aki Pilátust eltávolította, és Rómába küldte, hogy a császár, Tiberius ítélje meg. Tiberius azonban öregkorában elhunyt, mielőtt bármiféle perre sor kerülhetett volna.