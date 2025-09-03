Óriási felfedezés: Itt tett csodát Jézus – állítja az ásatási igazgató

Elképesztő felfedezést tettek a régészek Jeruzsálemben. A szakértők úgy vélik, sikerült pontosan beazonosítani azt a helyet, ahol Jézus a Biblia szerint meggyógyított egy vak embert. Az evangéliumok leírják, hogyan adta vissza Krisztus a látását egy hittel felé forduló koldusnak, miután elküldte, hogy mosakodjon meg a Siloám tavában.

Elképesztő felfedezést tettek a régészek Jeruzsálemben (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Ez a felfedezés nemcsak régészeti, hanem vallástörténeti jelentőségű is

Egy monumentális gát került elő a Siloám tó egykori helyén, amely az kr. e. 9. század végére, Joás és Amacjá júdai királyok idejére tehető. Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) ásatásvezetője, Itamar Berko szerint a felfedezés kézzelfogható bizonyítékot ad egy olyan bibliai helyszínről, amelyről eddig csak olvashattunk. A fal több mint 11 méter magas, több mint nyolc méter széles és legalább 21 méter hosszú, vagyis jóval túlmutat a jelenlegi feltárás területén. Enélkül a gát nélkül a Siloám tava sosem létezhetett volna.

A kutatók szerint ez Jeruzsálem legalacsonyabban fekvő pontja volt, ahová az összes esővíz lefolyt. Ha a gát nem állt volna ott, a víz egyenesen a Kidron-völgybe és tovább a Holt-tengerbe ömlött volna. A Weizmann Tudományos Intézet munkatársai, Johanna Regev és Elisabetta Boaretto megállapította, hogy a fal építése egy rendkívül szűk időszakhoz köthető. A habarcsban talált faágak és gallyak radiokarbonos vizsgálata kimutatta, hogy az építmény az kr. e. 9. század végén keletkezett, s a térség rendkívül száraz időszakot élt át, amelyet rövid, de heves viharok tarkítottak. A hatalmas vízrendszer így valószínűleg az éghajlatváltozásra adott válaszként jött létre.

Az IAA igazgatója, Eli Escusido szerint a gát lélegzetelállító maradvány, amely új kutatási lehetőségeket nyit meg. Jeruzsálemben az utóbbi években egyre gazdagabb feltárási eredmények látnak napvilágot, és a jövőben még sok meglepetést tartogatnak – írja a DailyMail.

A hihetetlen felfedezésről videó is készült, íme: