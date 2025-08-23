„Meghaltam, láttam a poklot, aztán Jézus beszélt velem” - halálközeli élményéről vallott az orvos

Dr. Rajiv Parti, korábbi főaneszteziológus, megosztotta a félelmetes és csodálatos élményeket, amelyeket a műtő asztalon halálközeli állapotában tapasztalt.

Egy orvos halálközeli élménye Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Halálközeli élménye mély hatással volt az altatóorvosra

Dr. Parti szíve 2008-ban, 51 évesen, prosztatarák-műtét közbeni komplikációk miatt állt meg. Elmondása szerint először a saját sürgősségi műtétjét látta, majd meglátogatta nővérét és édesanyját otthonukban, Újdelhiben, Indiában.

Fájdalom és kín üvöltéseit hallottam. Mintha egy mozgó járdán vittek volna, eljutottam egy lángoló kanyon szélére. Füst szállt az orromba, vele együtt az égetett hús émelyítő szaga. Akkor tudtam, hogy a pokol peremén állok

- mondta Dr. Parti.

Egy hang bírálni kezdte materiális életvitelét, és hindu Istenhez fohászkodott bocsánatért, majd meglátta apját. Ezután meglátott két angyalt, akiket a Bibliából ismert Mihályként és Rafaelként azonosított, ami nagyon összezavarta a férfit. Átvezették egy alagútszerű kapun egy csodálatos helyre. Itt Rajiv egy hindu Isten mutatta meg életében elkövetett minden jó tettét, miközben szembesülnie kellett élete minden kegyetlen pillanatával is.

Dr. Part egy ponton feltette a kérdést: „Ki vagy te, Uram?"

Mire a fényből kilépett egy férfi köntösben, aranyövvel és szakállal, és azt mondta: „Én vagyok Jézus, a te Megváltód.” Miután túlélte a kritikus állapotot, Parti beszámolt látomásairól a kórházi személyzetnek, de ahogy korábban a betegeknél, neki sem hittek - írja a DailyStar.

Az altatóorvos egész életét megváltoztatta ez a találkozás, bár nagyon összezavarodott, rájött, hogy Jézus minden nemzet Istene.

Mélyen hatással volt rá az élmény, és elkezdte megkérdőjelezni, miért töltötte életét fényűző házak és feltűnő autók hajszolásával. Végül lemondott pozíciójáról, megszabadult járműveitől és otthonától, majd írt egy könyvet a halálközeli élményéről.