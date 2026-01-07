Szentkirályi Alexandra: Tudja főpolgármester úr, a hó nemcsak egy napig eshet

Szentkirályi Alexandra keményen nekiment Karácsony Gergelynek. Budapest főpolgármestere, ugyanis kedd este inkább magát ünnepeltette, ahelyett, hogy a fővárosi hóhelyzetet próbálta volna megoldani. A napokban sok hó esett le, az utak pedig csúszósak és jegesek. A fővárosi vezetés még sem tesz semmit, nem igyekeznek megvédeni a fővárosi autósokat.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Metropol

„Sok hó esett, nehéz eltakarítani, de az, hogy a főpolgármester nagy arccal már tegnap ünnepeltette magát kiváló hókotró munkájáért azért elég pofátlan. Már tegnap este teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett - mellékutcákról nem is beszélve. Ma reggelre viszont még rosszabb lett a helyzet. Tényleg csak annak javaslom a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak rá” - kezdte bejegyzésében Szentkirályi Alexandra, aki egyúttal köszönetet is mondott azoknak az embereket, akik éjjel-nappal a hó eltakarításán dolgoztak az elmúlt 24 órában.

„Egyúttal köszönöm azoknak a munkáját is, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában, a gond termesztésen nem velük van. Hanem ki mással mint a főpolgármesterrel, aki már tegnap hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát és lájkokért versenyzik. Budapesten közben meg elesett a budapestiek pedig jogosan vannak felháborodva. Tudja főpolgármester úr, a hó nemcsak egy napig eshet és bármikor eshet. Korán reggel is. Tessék felkelni időben és dolgozni! Ne a budapestiek biztonságán spóroljon!” - zárta sorait Szentkirályi Alexandra, amelyhez beszédes képeket is megosztott.