Nem a hó, hanem balesetek nehezítik a közlekedést - felkészületlenek az autósok

Hiába jelezte idejében a meteorológia és aztán a közútkezelő társaságok is a hétfőre várható országos szintű havazást – ez sem volt elég ahhoz, hogy az autósok felkészülten induljanak útnak. Nem a hóhelyzet, hanem a közúti balesetek lassították a forgalmat.

Országszerte komoly balesetek voltak az utakon: a 6-os főút Barcs és Darány közötti szakaszán egy kisbusz lesodródott az úttestről és az árokban az oldalára borult. Fotó: Katasztrófavédelem - Barcs HTP

Bőven adott munkát a tűzoltóknak a hóhelyzet

Kedd hajnalig összesen 343 alkalommal riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán. Hozzátették, hogy 121 műszaki mentés volt összefüggésbe hozható a rendkívüli időjárással. Ebből 5 esetben kidőlt fát távolítottak el a tűzoltók, ám 116 alkalommal közúti balesetnél avatkoztak be a különböző egységek.

Megcsúszott a havas úttesten és egy közeli erdősávba csúszva az oldalára borult egy autó Vindornyaszőlős külterületén. Fotó: Töreky Tibor / Katasztrófavédelem - Keszthely HTP

Ezt tanácsolja a hóhelyzetben útnak indulóknak a katasztrófavédelem

Miután valószínűleg keddről szerdára éjszaka újabb nagy havazás várható, ezért az újabb, elkerülhető balesetek megelőzése érdekében a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt tanácsolja, hogy mielőtt útnak indulunk, tájékozódjunk az aktuális meteorológiai helyzetről és az útviszonyokról. A meteorológiai riasztásokat a HungaroMet oldalán lehet nyomon követni, míg az aktuális útviszonyokról az Útinform honlapján érhető el tájékoztatás.

Fontos továbbá, hogy kizárólag műszakilag megfelelő állapotban lévő autóval induljunk útnak, amelyen persze téli gumik vannak!

Érdemes ilyen időjárási körülmények közepette a szokásosnál több üzemanyagot tankolni! Havazás idején különösen fontos, hogy lassabban, figyelmesebben és körültekintőbben vezessünk. Csak akkor szabad előzésbe kezdeni, ha azt biztonságosan be is tudjuk fejezni!

A fenti tanácsok megszívlelésén túl nem árt az alábbi instrukciókat is figyelembe venni:

Ha lehet, ilyenkor ne autóval induljunk útnak, de ha mégis muszáj, készüljünk fel maximálisan, és vezessünk biztonságosan!

de ha mégis muszáj, készüljünk fel maximálisan, és vezessünk biztonságosan! Legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, tartalék ruha, ásványvíz és valamennyi étel arra az esetre, ha hosszabb várakozásra kényszerülnénk útközben valami miatt.

arra az esetre, ha hosszabb várakozásra kényszerülnénk útközben valami miatt. Ha bajba jutott autóst vagy gyalogost látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot!

Érdemes használni a katasztrófavédelem VÉSZ applikációját, amely ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszerű eszközökre egyaránt

Vigyázzunk magunkra és egymásra is, hiszen mindenkit hazavárnak!

A képre kattintva galéria nyílik a hétfői országos hóhelyzet miatt közlekedési balesetek képeiből.