Hó, szél, fagy: nem kegyelmez az időjárás, kemény téli napok jönnek

Keddtől több napon át marad borult, zord téli idő. A havazás és a megerősödő északnyugati szél és egyre keményebb fagy jellemzi a hetet, nehéz közlekedési viszonyokra kell felkészülni.

Igazi téli időre lehet számítani a héten Fotó: Komka Péter / mti

Igazi téli időjárás nehezíti a közlekedést

Kedden marad a borult idő, de ÉNy-on akár a nap is előbukkanhat rövid időre. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délután újabb csapadék képződik, és a kb. Budapest-Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik. Az ÉNy-i szél megerősödik, mely hófúvásokat okoz. Több helyen nehéz lesz a közlekedés! Az ország nagy részén egész nap fagyhat.

Szerdán folytatódik a borult, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. ÉNy-on lehet a legkisebb mennyiség. Erős marad az ÉNy-i szél, mely akár komolyabb hótorlaszokat is emelhet. Eközben tovább hűl a levegő: reggel -5, délután mindössze -2 fok körül alakul a hőmérséklet. Kifejezetten rosszak lehetnek a közlekedés feltételei.

Csütörtökön reggelig a Dunától keletre újabb kiadós havazás várható, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és megszűnik a hóesés. A szél lassan mérséklődik, de néhol még hordhatja a havat. Reggel már zord hideg lehet -11 fok körüli értékekkel, délután is csak -3 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.

Pénteken eleinte zúzmarás köd várható, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan újabb havazás, néhol ónos eső alakul ki. Reggel zord hideg lesz, -20, -10 fok közötti értékekkel, délután is csak -8 és 0 fok közötti valószínű a hőmérséklet. Kemény téli időnk lesz - számolt be róla a Köpönyeg.