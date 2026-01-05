RETRO RÁDIÓ

Zord tél rúgja ránk az ajtót: havazás és brutális mínuszok érkeznek

Megkésve ugyan, de megérkezett a tél. Havazás várható egész héten.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.05. 06:00
havas eső havazás tél

Beköszöntött az újév és ezzel pedig a tél is. Zord hideg és havazás, illetve fagy is várható. Nem fog kegyelmezni az időjárás a következő napokban. 

Havazás
Havazás várható egész héten / Fotó: Gábor Zoltán / metropol

Havazás várható egész héten

Hétfő: Dél felől beborul az ég, és eleinte csak délen, majd délutántól, estétől már sokfelé kezdődhet havazás. Délkeleten havas eső is eshet. Reggel -7, délután már csak 0 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedd: Borult marad az ég, és többfelé számíthatunk havazásra. A déli, délnyugati tájakon komoly hótakaró is kialakulhat. Az északi szél megerősödik, mely hordhatja a porhavat, hiszen az ország nagy részén már egész nap fagyhat. Kemény téli idő alakulhat ki, érdemes időben felkészülni rá!

Szerda: Dél felől újabb nedves levegő érkezik, ezért további havazás valószínű. ÉNy-on lehet csapadékszünet, illetve DK-en havas eső is. Továbbra is erős maradhat az ÉNy-i szél, mely hófúvásokat okoz, ami megnehezíti majd a közlekedést. Reggel -5, délután -1 fok körül mozoghat a hőmérséklet, egész nap fagyhat.

Csütörtök: Délen, délkeleten továbbra is hullhat a hó, miközben ÉNy felől csökken a felhőzet, az erős, néhol már viharos szél hatására. A szél magasabb hófalakat emelhet a Dunántúlon. Délután mindössze -6 és 0 fok várható.

Péntek: Változóan felhős, néhol egész nap tartósan ködös idő várható zúzmarával. Zord hideg várható reggel -15 fok körüli értékekkel, délután is csak -8, -2 fok várható.

(VIA)

