Arcul csap a téli lehűlés az elkövetkezendő napokban: több helyen csapadék és havazás is várható

Hamarosan a tél erősen bekopogtat hozzánk. Érdemes a meleg ruhákat elővenni a szekrényből.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.04. 06:00
havazás január időjárás

Az időjárás előrejelzések alapján jelentős téli lehűlés várható az elkövetkezendő napokban, ami eleinte enyhén indul, majd napról napra egyre hidegebbé és fagyosabbá válik, ezért több helyen csapadék és havazás is okozhat nehézségeket a mindennapi közlekedésben.

alt=Jelentős téli lehűlés várható az elkövetkezendő napokban, azért érdemes nagyon melegen öltözni
Jelentős téli lehűlés várható az elkövetkezendő napokban, azért érdemes nagyon melegen öltözni / Fotó: köpönyeg.hu

A téli lehűlés ilyen mértékben alakul a következő napokban

Január 4-én (vasárnap) nappali csúcshőmérséklet még 1 °C körül alakul, ugyanakkor az éjszakai lehűlés már –4 °C-ig süllyed. A változó felhőzet mellett csapadék nem jelentős, a szél mérsékelt marad.

Január 5-én (hétfő) napközben már csak 0 °C körüli értékek várhatók, hajnalban pedig –6 °C-ig hűl a levegő. A hideg levegő megerősödése egyre inkább előkészíti a terepet a havazás számára.

Január 6-án (kedd) a tél valóban megérkezik. A nappali maximum –1 °C, míg az éjszakai minimum –5 °C körül alakul, és havazás is előfordulhat, akár 4 cm friss hóval. A csapadék és a tartós fagy együttesen csúszós utakra és nehezebb közlekedési viszonyokra figyelmeztet.

Január 7-én (szerda) a nappali hőmérséklet már csak –2 °C, az éjszakai minimum pedig –6 °C körül alakul. A havazás folytatódhat, újabb 4 cm hó hullhat, miközben a szél is élénkebbé válik, ami hófúvások kialakulását segítheti elő - írja a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
