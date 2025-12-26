Napi horoszkóp: ez a csillagjegy jobb, ha vigyáz a szavaira karácsony második napján
A Kosra sűrű nap vár, a Rák pedig sikeresen tisztáz egy félreértést.
A karácsony a szeretet és a békesség ünnepe. Ugyanakkor ilyenkor sajnos óhatatlanul előkerülhetnek a viták és a nézeteltérések. A napi horoszkóp szerint most egy csillagjegynek különösen érdemes odafigyelni a szavaira, hogy nehogy megbántson azzal valakit. Mutatjuk, hogy kinek.
Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)
Karácsony második napja is sűrű lehet. Ha rokonlátogatás van, az egyrészt örömteli, másrészt sok is lehet. Időnként lenne okotok a vitára a pároddal, de éppen ezért ne vitázzatok egymással! Ha figyeltek egymás jelzéseire, akkor igazán vidám lesz az ünnep!
Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)
Karácsony második napja is nagyon szép, meghitt és áldott. Délután azért lehet egy olyan beszélgetés, ami kevésbé sikerül jól, valakivel nagyon másképp gondolkoztok az életről. Semmi probléma ezzel addig, amíg nem akarjátok meggyőzni egymást a saját igazatokról. Vannak viták, amelyekbe egyszerűen jobb bele sem kezdeni.
Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)
Tévedsz, ha azt hitted, ma csak felszínes beszélgetések folynak majd… Valaki egy fontos kérdést szeretne megosztani veled. Hallgasd végig figyelmesen a mondandóját. Könnyen lehet, hogy ez a beszélgetés lesz számra az egyik legfontosabb lépés egy régi probléma megoldásában.
Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)
Karácsony második napján sikeresen tisztázol egy félreértést valakivel, aki teljesen mást gondol a valóságról, mint te. Szánj időt rá, hogy beszélgess az illetővel, hallgasd meg őt figyelmesen, mert könnyen kiderülhet, valójában a legtöbb dologban nagyon is egy hullámhosszon vagytok.
Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)
Ma ha bármit is kiszúrsz, észreveszel, jobb, ha nagyvonalúan elsiklasz felette. A másik ugyanis túlérzékeny hangulatban lehet, és ugrik a legkisebb provokációra. Jobb, ha Karácsony másnapján csak és kizárólag dicséreteket fogalmazol meg.
Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)
Karácsony második napja nagyon jól sikerül. Egy dologra kell csak figyelned. Valaki ugyanis tapintatlan lehet, olyasmire kérdez rá, amihez semmi köze. Szerencsére te nagyon ügyes vagy abban, hogy kell kitérő választ adni.
Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)
Nem kell letagadnod, ha valamiben sikeres vagy. Arra azonban ügyelj, hogy ne ess át a ló túloldalára, és ne vegyék dicsekvésnek a szavaidat a többiek. Egyszerűen csak meséld el, mi mindent csináltál az utóbbi időben. Hosszú a lista…
Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)
Ha karácsony második napját is rokonsággal töltöd, akkor bízhatsz benne, hogy mindenki a legjobb formáját hozza – egy-két kisebb vitát leszámítva. Ezekben viszont éppen te lehetsz a békebíró. Igaz, ehhez nem lesz túl sok kedved.
Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)
Jó érzed, hogy óvatosan kell a szavakkal bánnod. Karácsony második napján még ügyesebben kellene fogalmaznod, mint tegnap, ha nem akarsz vitát kirobbantani. Sőt, a legjobb ha egyszerűen a kényes témákat szóba sem hozod.
Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)
Valaki érzékenységére kell ügyelned karácsony második napján. Talán akaratlanul megbánthatod őt, pedig őszintén a jó szándék vezérel. Jól vigyázz az ártatlan megjegyzésekre, viccekre! Könnyen lehet, most mások nem igazán értik a tréfát.
Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)
Nagyon jól érzed magad a mai napon. A tegnap is szuperül sikerült, de Karácsony második napján már tényleg sokkal könnyedebb a hangulat! Vidám beszélgetések várnak rád, és még néhány ajándék.
Halak napi horoszkóp (02.19-03.20.)
A Halak jegyében jár a Hold Karácsony második napján is. Ez neked nagyon szép élményeket hoz. Délután viszont szembekerül a Merkúrral, és te is szembekerülhetsz egy okoskodó emberrel. Ha van rá lehetőség, kerüld ki!
