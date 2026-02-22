Újabb autósüldözés Józsefvárosban: jön a 30-as zóna, ami a lakók szerint csak pénzbeszedésről szól
Márciustól újabb területen vezet be 30 km/órás sebességkorlátozást a Józsefvárosi Önkormányzat. A döntés a József körút, a Rákóczi út, a Fiumei út és a Baross utca által határolt részt érinti. Vagyis, ezen a területen belül, mindenhol, maximum 30-cal lehet majd menni. Józsefvárosban több helyi lakó úgy látja: az intézkedés a leginkább az autósok büntetéséről és pénzbeszedésről szól.
Újabb, lakossági felháborodást kiváltó intézkedést jelentett be a Józsefvárosi Önkormányzat: márciusban 30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be a József körút, a Rákóczi út, a Fiumei út és a Baross utca által határolt területen. A Csarnok negyedben a változtatás részeként az egyirányú utcák egy részét a kerékpárosok számára kétirányúvá teszik, vagyis a bringások szemből is közlekedhetnek majd az autókkal.
Az önkormányzat közlése szerint a cél egy biztonságosabb, egészségesebb és élhetőbb városi környezet kialakítása. Az intézkedéstől a balesetek számának csökkenését, valamint a zaj- és légszennyezés mérséklődését várják. A döntés azonban komoly indulatokat váltott ki a környéken élők és közlekedők körében.
Ez az egész csak pénzbeszedés. Senki nem fogja betartani a szabályokat, viszont büntetni annál könnyebb lesz
- írta egy helyi a kerület Facebook csoportjában.
Mások attól tartanak, hogy az intézkedés éppen az ellenkező hatást váltja ki, mint amit az önkormányzat ígér.
Ha lassabban halad a forgalom, az autók hosszabb ideig maradnak az utcákban, így több kipufogógáz keletkezik. Ezt mi, ott élők fogjuk elszenvedni
– fogalmazott egy környékbeli.
Különösen az váltott ki ellenérzést az autósok körében, hogy az egyirányú utcák egy részét megnyitják a kétirányú kerékpáros-forgalom előtt. Többen attól tartanak, hogy ez veszélyes helyzeteket teremthet a szűk utcákban, ahol az autósok és a szemből érkező kerékpárosok közötti oldaltávolság minimális lesz. Ráadásul, ha az egyirányú utcában szembe jöhet a bringás, ott nem lesz meg a 1,5 méter oldaltávolság, ami az új kresz szerint kötelező.
A kerületben nem ez az első ilyen korlátozás. 2025-ben már bevezettek egy 30 km/órás zónát a József körút, az Üllői út, az Orczy út és a Baross utca által határolt területen.
Ahol eddig bevezették, ott sem működik. Senki nem tartja be a szabályokat, az autók ugyanúgy száguldanak
– állította egy másik helyi lakos.
Az önkormányzat minden fórumon azt kommunikálja, hogy az ilyen intézkedések hosszú távon hozzájárulnak a közlekedésbiztonság javításához és a városi életminőség növeléséhez. A lakók egy része azonban úgy érzi, hogy az autósokat egyre több korlátozás sújtja, miközben a mindennapi közlekedés egyre nehezebbé válik a kerületben.
Az új szabályozás márciusban lép hatályba, és várhatóan az első hetekben derül ki, mennyire változtatja meg a környék közlekedését és hogy valóban biztonságosabbá válik-e Józsefváros, vagy a lakók félelmei igazolódnak be.
Józsefvárosban a parkolási helyzetre is rendszeres a panasz:
