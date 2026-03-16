Orbán Viktor országjárása Takáts Tamással indult: Hatalmas tömeg volt a kaposvári Békemeneten
Kaposváron kezdődött meg Orbán Viktor országjárása. A beszéd előtt Takáts Tamás hatalmas sikert aratott az Apáink útja című Karthago dallal.
A március 15-ei nemzeti ünnepen Budapesten tartották meg minden idők legnagyobb Békemenetét, majd a Kossuth téren az állami ünnepségen hangzott el Orbán Viktor beszéde. Az ünnepségen már hallhattuk és láthattuk Takáts Tamást, aki Dér Henivel, Radics Gigivel, Curtisszel és Pápai Jocival együtt adta elő a Nemzeti dalt. A Karthago együttes frontembere egy nappal később már indult is Kaposvárra, hogy ismét Orbán Viktor beszéde előtt alapozza meg a hangulatot a kaposvári Békemeneten.
Orbán Viktor kaposvári Békemenetén is óriási hangulatot csinált Takáts Tamás
A Somogy vármegyei városban rengetegen várták Magyarország miniszterelnökét, így természetesen óriási ováció fogadta Takáts Tamás előadását is. A beszédre és természetesen Orbán Viktorra kíváncsi közönség együtt énekelte az ismerős sorokat az országjárás első állomásán.
"Kutatjuk honnan érkeztünk
Vizsgáljuk furcsán két kezünk
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk.
Száz éves fák, történelem
Feldúlunk erdőt, földeket
Keresünk régmúlt éveket
Számoljuk az évgyűrűket
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj
De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk..."
- harsogtak a beszédes sorok Orbán Viktor kaposvári Békemenetének nyitánya közben.
