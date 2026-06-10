Szívszorító részletek derültek ki a családapa haláláról - Nyilvánosságra hozták utolsó szavait
A felesége végignézte férje utolsó perceit. Megrázó utolsó szavakat mondott a lövöldözésben meghalt édesapa.
Halálos lövöldözésbe torkollott egy vita Alabamában: a 46 éves Stephen „Fro” Morrow életét vesztette, miután egy 18 éves férfi mellkason lőtte egy bevásárlóközpont közelében. Az özvegy később elárulta férje utolsó, szívszorító szavait is.
Egy bevásárlóközpont parkolójában vesztette életét a családapa a lövöldözésben
A 46 éves Stephen Justus „Fro” Morrow életét vesztette, miután egy mindennapos vita tragédiába torkollott az alabamai Sumiton városában. A rendőrség szerint az összetűzés egy Walmart áruházban kezdődött, majd később egy közeli étterem parkolójában végződött halálos lövéssel.
A gyilkosság miatt a 18 éves Timothy Braden Crawfordot vették őrizetbe, akit emberöléssel vádolnak. A június 9-i meghallgatáson a bíróság 250 ezer dolláros óvadék ellenében engedélyezte szabadlábra helyezését, szigorú feltételek mellett. A nyomozás szerint a konfliktus akkor kezdődött, amikor Stephen véletlenül nekiment a fiatalnak a bevásárlókocsijával a Walmartban, amiből szóváltás alakult ki. Timothy Braden Crawford később követte a férfit és feleségét, és a vita egy közeli mexikói étterem parkolójában folytatódott.
A meghallgatáson elhangzottak szerint Stephen ezután betörte a fiatal autójának egyik ablakát, és benyúlt a járműbe, és Timothy ekkor döntött úgy, hogy mellkason lövi őt. A védelem egyértelműen önvédelemre hivatkozik.
A meglőtt családapát azonnal kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni. A férfi özvegye, Kayla Morrow megrázó részleteket osztott meg férje utolsó pillanatairól.
'Kayla, meghalok, és szeretlek' – ezek voltak az utolsó szavai
– írta a közösségi oldalán.
A család támogatására adománygyűjtés indult, amely a temetési költségek fedezését, valamint a házaspár fiának, Eli jövőjének biztosítását szolgálja.
Az ügy vizsgálata továbbra is folyamatban van.
(via People)
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