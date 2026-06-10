Szívszorító részletek derültek ki a családapa haláláról - Nyilvánosságra hozták utolsó szavait

Halálos lövöldözésbe torkollott egy vita Alabamában: a 46 éves Stephen „Fro” Morrow életét vesztette, miután egy 18 éves férfi mellkason lőtte egy bevásárlóközpont közelében. Az özvegy később elárulta férje utolsó, szívszorító szavait is.

Végzetes lövöldözés alakult ki egy bevásárlókocsi miatt

Fotó: GoFundMe

Egy bevásárlóközpont parkolójában vesztette életét a családapa a lövöldözésben

A 46 éves Stephen Justus „Fro” Morrow életét vesztette, miután egy mindennapos vita tragédiába torkollott az alabamai Sumiton városában. A rendőrség szerint az összetűzés egy Walmart áruházban kezdődött, majd később egy közeli étterem parkolójában végződött halálos lövéssel.

A gyilkosság miatt a 18 éves Timothy Braden Crawfordot vették őrizetbe, akit emberöléssel vádolnak. A június 9-i meghallgatáson a bíróság 250 ezer dolláros óvadék ellenében engedélyezte szabadlábra helyezését, szigorú feltételek mellett. A nyomozás szerint a konfliktus akkor kezdődött, amikor Stephen véletlenül nekiment a fiatalnak a bevásárlókocsijával a Walmartban, amiből szóváltás alakult ki. Timothy Braden Crawford később követte a férfit és feleségét, és a vita egy közeli mexikói étterem parkolójában folytatódott.

A meghallgatáson elhangzottak szerint Stephen ezután betörte a fiatal autójának egyik ablakát, és benyúlt a járműbe, és Timothy ekkor döntött úgy, hogy mellkason lövi őt. A védelem egyértelműen önvédelemre hivatkozik.

A meglőtt családapát azonnal kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni. A férfi özvegye, Kayla Morrow megrázó részleteket osztott meg férje utolsó pillanatairól.

'Kayla, meghalok, és szeretlek' – ezek voltak az utolsó szavai

– írta a közösségi oldalán.

A család támogatására adománygyűjtés indult, amely a temetési költségek fedezését, valamint a házaspár fiának, Eli jövőjének biztosítását szolgálja.

Az ügy vizsgálata továbbra is folyamatban van.

(via People)