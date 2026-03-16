Váratlan vendég érkezett a kaposvári Békemenetre - Videó!

Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is megjelent a kaposvári Békemeneten.

Orbán Viktor kaposvári Békemenetére hatalmas tömeg érkezett.

Orbán Viktor kaposvári beszédét rendhagyó felvezetés előzte meg: a színpadon előbb Eperjes Károly lépett fel, aki elszavalta Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versét – írta meg az Origo.

A különleges nyitány spontán módon született. A miniszterelnök a beszéd előtt a színpad közelében vette észre a színművészt, és megkérdezte tőle, nem mondana-e el egy verset a közönségnek. A felkérésnek eleget téve Eperjes Károly elszavalta Szabó Lőrinc művét, amely szokatlan, ünnepélyes hangulatot adott a kaposvári rendezvény kezdetének.