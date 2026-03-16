Váratlan vendég érkezett a kaposvári Békemenetre - Videó!
Orbán Viktor kaposvári beszéde verssel indult. Eperjes Károly színész is beszédet mondott.
Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is megjelent a kaposvári Békemeneten.
Orbán Viktor kaposvári beszédét rendhagyó felvezetés előzte meg: a színpadon előbb Eperjes Károly lépett fel, aki elszavalta Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versét – írta meg az Origo.
A különleges nyitány spontán módon született. A miniszterelnök a beszéd előtt a színpad közelében vette észre a színművészt, és megkérdezte tőle, nem mondana-e el egy verset a közönségnek. A felkérésnek eleget téve Eperjes Károly elszavalta Szabó Lőrinc művét, amely szokatlan, ünnepélyes hangulatot adott a kaposvári rendezvény kezdetének.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre