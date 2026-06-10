Gyász: Elhunyt a Keresztapa sztárja

65 éves korában elhunyt Anthony Guidera amerikai színész, akit a legtöbben Keresztapa 3 című filmből ismerhetnek. A művész néhány héttel azután hunyt el, hogy dél-kaliforniai otthonában váratlanul összeesett és szívleállást szenvedett.

A Keresztapa színésze otthonában lett rosszul

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A Keresztapa sztárjának halála megrázta a rajongókat

A színészt május 11-én szállították kórházba, miután életveszélyes állapotba került. Az orvosoknak sikerült stabilizálniuk, azonban három héten keresztül gépek segítségével tudták csak életben tartani.

Felesége, Valerie Guidera később elárulta, hogy rendkívül nehéz döntést kellett meghoznia. Miután az orvosok nem láttak esélyt a gyógyulásra, levetette férjét a lélegeztetőgépről és hazavitte, hogy szerettei körében tölthesse utolsó napjait. Anthony Guidera június 6-án, szombaton hunyt el természetes körülmények között.

Az özvegy egy megható Facebook-bejegyzésben tudatta a szomorú hírt a rajongókkal.

Nehéz szívvel szeretnénk bejelenteni Anthony hirtelen halálát.

Anthony Guidera karrierjének egyik legjelentősebb állomása a Keresztapa-trilógia harmadik része volt. Az 1990-ben bemutatott filmben egy testőrt alakított és olyan hollywoodi legendákkal dolgozhatott együtt, mint Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire és Andy Garcia. A film hét Oscar-díj-jelölést kapott, köztük a legjobb film és a legjobb rendező kategóriában.

A színész több ismert mozifilmben is feltűnt pályafutása során. Szerepelt a Armageddon, A lény és A jövő hírnöke című produkciókban. A mozifilmek mellett számos népszerű televíziós sorozatban is láthatta a közönség. Feltűnt többek között a Star Trek: Deep Space Nine, a Baywatch, az Angel és a Vészhelyzet epizódjaiban is.

Utolsó filmes szerepét a 2005-ben bemutatott L.A. Dicks című produkcióban alakította, írja a DailyStar.

