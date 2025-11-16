Al Pacino és Robert De Niro egykoron ellenségek voltak, ma a legjobb barátok

Párosként szokták említeni őket, mivel a karrierjük egyik legnagyobb sikerét egy közös filmmel, A Keresztapával érték el. Később csak három közös mozijuk született: a Szemtől szemben, A törvény gyilkosa és Az ír. Al Pacino egy, Robert De Niro pedig két Oscar-díjat kapott. De nem mindig voltak ők annyira nagy barátok, mint az elmúlt években, karrierjük elején ellenségként tekintettek a másikra, akivel meg kell küzdeni a legjobb szerepekért. Ám később rájöttek, hogy ez a csatározás igazából csak az ügynökeik és a filmproducerek javát szolgálta, nem az övékét.

Al Pacino és Robert De Niro előbb egymás ellenfeleiként, majd jó barátokként váltak élő legendává

Al Pacino és Robert De Niro túl a nyolcvanon lettek divatmodellek

A 82 éves Robert és a 85 éves Al most a több mint 50 éves barátságukat ünneplik a Mon­cler téli kampányában. A barátságuk történetén át testesítik meg mindazt, amit a ruhamárka is képvisel: a szeretetet, a meghittséget és azt a meggyőződést, hogy együtt jobbak vagyunk.

„A meghittség arról szól, ami belül történik” – mondja De Niro a kampányvideóban.

A barátság közös sétákból, nagy beszélgetésekből fakad, akárcsak a miénk Allal, és ez a létező legnagyszerűbb dolog. A legjobb barátod az, akivel megosztod a világodat és akiben mindhalálig bízol.

A két szupersztár barátságának kezdete természetesen jóval korábbra datálható, mint az első közös filmjük forgatása.

„Együtt valahogy jobban megértünk mindent” – magyarázta Al Pacino néhány évvel ezelőtt a GQ-nak. „Amikor életemben először megláttam a fickót, azt gondoltam: Hű, micsoda karizmája van! Pedig nem csinált semmit, csak ide-oda sétált. Hamar barátok lettünk. A szakmánkban próbálunk karaktereket megformálni, történeteket elmesélni, hogy a néző azonosulhasson velük. Bobnak és nekem civilben soha semmit nem kell megjátszanunk egymás előtt, mindig önmagunkat adhatjuk. Ez felemelő, felszabadító érzés, és így, megöregedve már piszok kényelmes is! Fiatalabban is hálás voltam ezért a barátságért, most viszont, hogy megvénültem, még inkább kívánom: tartson minél tovább!” – idézte a legendás színészt a Hot! magazin.