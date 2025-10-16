Al Pacino és Robert De Niro ismét együtt szerepelnek, ezúttal nem filmen, hanem a Moncler divatház „Warmer Together” („Melegebben együtt”) kampányában, amelyet 2025 októberében mutattak be. A két legendás színész, akik korábban olyan filmekben tűntek fel közösen, mint az 1974-es A keresztapa II., az 1995-ös Szemtől szemben, vagy a 2019-es Az ír, most először vállaltak közös márkakampányt. A luxusdivatház új kollekcióját a barátság, a kapcsolat és az emberi melegség kifejezéseként mutatják be – írja a Hollywood Reporter.

Al Pacino és Robert De Niro a luxusdivatház új kollekcióját mutatják be. Fotó: AFP

A barátság a legnagyobb dolog, ami az embernek lehet. Barátok, emberek, akikkel ugyanabban a világban élsz. Ez egy veleszületett bizalom és az élet megértése

– mondja Al Pacino a kampány videóban.

Me and the bestie… pic.twitter.com/99YrVrAc1o — Robert De Niro (@R0BERTDENlR0) October 14, 2025

A Moncler elnöke és vezérigazgatója, Remo Ruffini elmondta: „Évtizedek óta a Monclert a téllel és a pufi dzsekikkel azonosítják, de én mindig úgy éreztem, hogy ez a márka valami mélyebbről szól: a szeretetről és az összetartozásról. Ezek az értékek formálták mindazt, amit az elmúlt 70 évben tettünk. Minden termékünkben és kampányunkban ott van az érzelem és az emberi kapcsolat fonala. Al Pacino és Robert De Niro barátsága mindent megtestesít, amiért a Moncler valóban kiáll: a szeretetet, a melegséget és a hitet abban, hogy együtt mindig jobbak és melegebbek vagyunk.”

A kampányt New Yorkban fotózta Platon, a neves portréfotós. A fekete-fehér képeken és rövidfilmekben Pacino és De Niro története bontakozik ki, amely az öt fő témát járja körül: barátság, tisztelet, kapcsolat, bizalom és melegség.