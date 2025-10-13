Al Pacino egyetlen dolgot bánt meg Diane Keatonnal való 16 éves kapcsolata során

Diane Keaton 79 éves korában hunyt el. A legendás Oscar-díjas színésznő soha nem ment férjhez, és élete során több híres hollywoodi kapcsolatáról is ismert volt – köztük Woody Allennel, Al Pacinóval és Warren Beattyvel.

Al Pacino egy dolgot rettenetesen megbánt. Fotó: AFP

Keaton 2017 júniusában, a PEOPLE magazinnak adott interjújában tréfásan „sok szerelmemnek” nevezte korábbi partnereit. Két évvel később arról beszélt, mennyire örül annak, hogy nem házasodott meg.

Nem vagyok szomorú, mert azt hiszem, bennem mindig erősebb volt az anyai oldal. Nem hiszem, hogy jó ötlet lett volna, ha férjhez megyek, és nagyon örülök, hogy nem tettem. Biztos vagyok benne, hogy ők is örülnek ennek

– mondta nevetve.

A házassággal kapcsolatos nézetei egészen fiatalkoráig nyúlnak vissza.

Emlékszem, egyszer a gimiben odajött hozzám egy fiú, és azt mondta: ‘Egyszer még jó feleség lesz belőled.’ És én csak annyit gondoltam: ‘Nem akarok feleség lenni. Nem.’”

Legnyilvánosabb kapcsolata Woody Allennel volt, akivel több filmen is együtt dolgozott, köztük a Játszd újra, Sam! című alkotásban. A hetvenes évek elején rövid ideig alkottak egy párt, majd szakítottak, de Keaton később is kiállt Allen mellett a szexuális zaklatási vádak idején. 2018 januárjában az X-en (korábban Twitter) így írt:

Woody Allen a barátom, és továbbra is hiszek neki

Keaton a Keresztapa forgatásán ismerte meg Al Pacinót, és elmondása szerint azonnal beleszeretett.

Teljesen odavoltam érte. Elbűvölő, vicces, megállás nélkül beszél. Volt benne valami elveszett árvaság, ez a fajta őrült, zseniális bolond. És hát, gyönyörű!

– idézte fel évekkel később.

Kapcsolatuk évtizedeken át hullámzott, majd 1990-ben végleg szakítottak, miután Pacino nem akart házasságot. Ennek ellenére barátok maradtak. Amikor Keaton 2017-ben megkapta az Amerikai Filmakadémia életműdíját, Pacino a színpadon így szólt hozzá: „Te egy nagyszerű művész vagy. Örökké szeretlek.”

A Pacinóval való szakítás után Keaton öt évig járt Warren Beattyvel, aki szerepet is adott neki az 1981-es Vörösök című filmjében, ahol a vásznon is szerelmespárt alakítottak. „Van egy jelenet, ahol veszekedünk – az nagyon valóságosnak tűnt” – emlékezett vissza Keaton.