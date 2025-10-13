„Sokkolt, mennyire sovány”: Megrendítő részletek derültek ki Diane Keaton utolsó időszakáról

Az egész világot sokkolta szombaton, amikor a népszerű színésznő, Diane Keaton 79 éves korában elhunyt. Közeli barátai szerint több aggasztó dolog is körüllengte halála előtti időszakát: a külvilágtól egyre inkább elzárkózott, és nagyon lefogyott, amely egyes esetekben már ijesztő is volt számukra.

Diane Keaton – Fotó: AFP / VALERIE MACON / AFP

Diane Keaton aggasztóan sovány volt az utolsó hetekben

Carole Bayer Sager közölt megrázó vallomást Diane Keaton utolsó időszakáról. Carole, Grammy-díjas dalszerző a színésznő közeli barátja volt, illetve ő írta Keaton 2024-es karácsonyi dalát, a First Christmast.

Elmondása szerint utoljára két-három héttel ezelőtt látogatta meg Keatont, de sokkolta a látvány, ami a házánál fogadta.

„Nagyon sovány volt. Tényleg sokat fogyott” – emlékezett vissza. Miután Diane Keaton Palm Sprigsbe költözött a Los Angeles-i tűzvész okozta károk miatt, egyre ritkábban tudtak találkozni – írja a Life. „A ház belső része teljesen odalett, mindent ki kellett takarítani. Egy ideig Palm Springsben élt, és amikor visszajött,

sokkolt, mennyire sovány

.Amikor Diane Keaton elhunyt, Carole Bayer Sager az egyik legjobb barátját veszítette el. „Egyszerűen imádtam őt. Varázslatos fény volt, az egész szobát beragyogta. Mindig vidám, optimista volt, és bármit meglátott, lefotózta. Folyamatosan alkotott – kreatív lélek volt.”

Instagram-bejegyzésben is megemlékezett a csodálatos barátságról. „Örök barátom. Nagyon fogsz hiányozni. Nyugodj békében. Teljes szívemből szeretlek” – írta a mosolygós képhez.