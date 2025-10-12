„Aligha vagyok ikonikus” – legendás idézetek Diane Keatontól, amelyek szerint érdemes élni

Diane Keaton komikus tehetséggel megáldott Oscar-díjas művész, a lakberendezés megszállottja és stílusikon volt. Emellett mindig őszinte és természetes maradt. Olyan filmekben nyújtott alakításai tették híressé, mint A Keresztapa-trilógia, az Annie Hall és az Elvált nők klubja. A csodálatos színésznő Kaliforniában hunyt el 79 évesen – írja a People.

Diane Keaton 79 évesen vesztette életét Fotó: AFP/VALERIE MACON/AFP

Felejthetetlen idézetek Diane Keatontól

2021-ben az Interview Magazine-ban, amikor Ariana Grande ikonikus színésznőnek nevezte, Keaton így válaszolt:

Nehéz ezt feldolgoznom. Én nem így látom. Együtt élek önmagammal, és aligha vagyok ikonikus. Reggel felkelek, és megint csak én vagyok. Csak egy ember, aki azt mondja: hűha, jobb, ha megetetem a kutyát.

A People-nak 2019-ben őszintén beszélt arról, hogy soha nem ment férjhez:

Ma azon gondolkodtam, hogy a színésznők közül az én generációmban egyedül én vagyok, aki egész életében egyedülálló maradt. Nagyon örülök, hogy nem mentem férjhez. Kicsit különc vagyok. Emlékszem, gimiben egy srác azt mondta nekem: »Egy nap jó feleség leszel.« Én meg csak annyit gondoltam: Nem akarok feleség lenni. Nem.

A AARP-nek 2012-ben arról beszélt, hogy az idő múlásával sem akar lelassulni:

Sosem értettem, miért kellene lecsendesedni, ahogy öregszünk. A lelassulás nem az én világom. A cél, hogy folytassam – jóban és rosszban egyaránt. Továbbra is kifejezni magam, érezni a világot, felfedezni, emberek között lenni, kockáztatni, szeretni. Csak tudni és látni akarok többet.

A Los Angeles Timesnak 2018-ban, amikor arról kérdezték, miért dolgozik még mindig, ezt mondta:

Mostanra tudom, ki vagyok. Tudom, hány éves vagyok. Tudom, mik a korlátaim, mit tudok és mit nem. Szóval ha valami felkelti az érdeklődésemet, biztosan belevágok.

A The Hollywood Reporternek 2023-ban a karrierje aktuális időszakáról így nyilatkozott:

Pontosan ugyanúgy érzek, mint mindig. Bármi jön, ha rendben van, megbirkózom vele. Ha pedig nem érzem magam teljesen komfortosan, biztosan tanulok valamit valakitől.

Diane Keaton neve egyet jelent a filmtörténet egyik legkülönlegesebb és legemlékezetesebb alakjával. A színésznő váratlan halála mély űrt hagyott szeretteiben és rajongóiban egyaránt.