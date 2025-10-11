Most kaptuk a hírt: elhunyt a hollywoodi legenda, Diane Keaton

A fantasztikus színésznő 79 éves volt. Diane Keaton öt évtizedes karrierje során számtalan felejthetetlen alakítást nyújtott.
Nemrég érkezett a hír, hogy 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. Az Oscar-díjas színésznő halálának okát egyelőre nem erősítették meg, csak annyit közöltek, hogy Kaliforniában halt meg.
Diane Keaton elképesztő filmes és televíziós karriert tudhatott a magáénak, amely öt évtizeden át tartott. Francis Ford Coppola klasszikusában, az 1972-es Keresztapában nyújtott alakításával vált híressé, majd később még kétszer eljátszotta Kay Adams szerepét a Keresztapa második és harmadik részében is. Az Oscar-díjat az Annie Hallban nyújtott teljesítményéért vehette át.
Az 1946. január 5-én született hollywoodi legenda először a Broadwayn debütált a Hair eredeti, 1968-as produkciójában - írja az Independent.
