RETRO RÁDIÓ

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a szeretett lelkipásztor

Elhunyt a szeretett lelkipásztor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 21:15
elhunyt lelkipásztor gyász

A magyarországi református egyház hivatalos honlapja szomorú hírt osztott meg. Október 9-én tragikus balesetben elhunyt Gyenge Károly, a szeretett hidasi református lelkipásztor.

A lelkipásztor hirtelen vesztette életét
A szeretett lelkipásztor emlékére misét ajánlanak fel  Fotó: Magyarországi Református Egyház/ zaol.hu

A lelkipásztor hirtelen vesztette életét

Az 51 éves Gyenge Károly több mint egy évtizede szolgálta az egyházközösséget. A Baranya megyei Hidas községet megrázta a lelkipásztor hirtelen halála. A református közösség megrendülten vesz búcsút a közösségük tagjától.

Megrendülten, de Gondviselő Urunk akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Gyenge Károly, a Hidasi Református Egyházközség lelkipásztora megtért Teremtőjéhez.

A hírek szerint a férfi közúti közlekedési baleset következtében hunyt el. Emlékére október 12-én, 16 órai kezdettel gyászistentiszteletet tartanak a hidasi református templomban - írja a Zala vármegyei hírportál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu