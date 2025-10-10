Tragikus hirtelenséggel hunyt el a szeretett lelkipásztor

Elhunyt a szeretett lelkipásztor.
A magyarországi református egyház hivatalos honlapja szomorú hírt osztott meg. Október 9-én tragikus balesetben elhunyt Gyenge Károly, a szeretett hidasi református lelkipásztor.
Az 51 éves Gyenge Károly több mint egy évtizede szolgálta az egyházközösséget. A Baranya megyei Hidas községet megrázta a lelkipásztor hirtelen halála. A református közösség megrendülten vesz búcsút a közösségük tagjától.
Megrendülten, de Gondviselő Urunk akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Gyenge Károly, a Hidasi Református Egyházközség lelkipásztora megtért Teremtőjéhez.
A hírek szerint a férfi közúti közlekedési baleset következtében hunyt el. Emlékére október 12-én, 16 órai kezdettel gyászistentiszteletet tartanak a hidasi református templomban - írja a Zala vármegyei hírportál.
