Hatalmas kár keletkezett, brutális baleset történt a Dunán

A hajóbaleset Esztergomban, az Erzsébet park közelében történt.
Egy hajóbaleset során egy szállodahajó nekiütközött az ex-Komárom állóhajónak, amely kiállításoknak és rendezvényeknek ad otthont.
Az ex-Komárom állóhajó súlyos károkat szenvedett, miután a szállodahajó manőverezés közben nekiütközött az oldalának. A baleset során személyi sérülés szerencsére nem történt, de a hajó oldalán keletkezett sérülések jelentősek.
Hernádi Ádám polgármester a közösségi oldalán számolt be a hajóbalesetről, és megerősítette, hogy a vízrendészet vizsgálja az esetet.
A vízrendészet szakemberei már megkezdték a baleset kivizsgálását, hogy megállapítsák, pontosan mi vezetett az ütközéshez és ki a felelős az anyagi károkért. Az első információk szerint a szállodahajó manőverezés közben sodródhatott az ex-Komárom oldalának, amely a rögbipálya közelében horgonyoz. Az ikonikus állóhajó évek óta kulturális események, kiállítások és közösségi rendezvények helyszíne - számolt be a történtekről a Kemma.hu.
