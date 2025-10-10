Hatalmas kár keletkezett, brutális baleset történt a Dunán

Egy hajóbaleset során egy szállodahajó nekiütközött az ex-Komárom állóhajónak, amely kiállításoknak és rendezvényeknek ad otthont.

Helyszíni fotó a dunai hajóbalesetről, szállodahajó ütközött az ex-Komáromnak / Fotó: Hernádi Ádám Facebook

Komoly károkat szenvedett a hajóbaleset során Esztergom egyik különleges látványossága

Az ex-Komárom állóhajó súlyos károkat szenvedett, miután a szállodahajó manőverezés közben nekiütközött az oldalának. A baleset során személyi sérülés szerencsére nem történt, de a hajó oldalán keletkezett sérülések jelentősek.

Hernádi Ádám polgármester a közösségi oldalán számolt be a hajóbalesetről, és megerősítette, hogy a vízrendészet vizsgálja az esetet.

A vízrendészet szakemberei már megkezdték a baleset kivizsgálását, hogy megállapítsák, pontosan mi vezetett az ütközéshez és ki a felelős az anyagi károkért. Az első információk szerint a szállodahajó manőverezés közben sodródhatott az ex-Komárom oldalának, amely a rögbipálya közelében horgonyoz. Az ikonikus állóhajó évek óta kulturális események, kiállítások és közösségi rendezvények helyszíne - számolt be a történtekről a Kemma.hu.