Most jött: szörnyű hajóbaleset történt, sok a halott

A helyszínre riasztották a mentőegységeket.

Létrehozva: 2025.10.01. 18:40
Legkevesebb 26 ember vesztette életét egy hajóbalesetben kedden Nigéria déli részén, az országot észak-dél irányban átszelő Niger folyón - jelentette be Kogi állam információs biztosa, Kingsley Femi Fanwo szerdán az X-en.

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

A hajó a Kogi régióban található Ibaji környékéről Edo régióba, a Niger folyó túlsó partja felé indult útnak, és piacra tartó kereskedőket szállított. A vészhelyzetekért felelős nemzeti ügynökség (NEMA) közlése szerint a mentőegységek már útban vannak a helyszínre, amely különösen ki van téve az esős évszakban lehulló nagy mennyiségű esőknek és az ezek miatt könnyen kialakuló heves áradásoknak.

Az információs biztos közleményében arra szólította fel a folyó partvidékén élő lakosságot, hogy "a hajók túlterhelésének elkerülésével és a mentőmellények használatával mindig a biztonságra helyezzék a fő hangsúlyt".

Bola Ahmed Tinubu nigériai elnök az X-en kiadott közleményében "mély együttérzését fejezte ki a tragikus baleset miatt", kiemelve, hogy a piacra tartó áldozatok tisztességes megélhetésük fenntartása érdekében indultak útnak; majd ő is arra kérte a hajókat üzemeltető vállalatokat, hogy "működésük során a biztonságot helyezzék előtérbe a pénzügyi megfontolásokkal szemben".

A hajóbalesetek gyakoriak Nigéria rosszul szabályozott vízi útjain a járművek túlterheltsége és a rossz karbantartás vagy a biztonsági előírások be nem tartása miatt, főleg a márciustól novemberig tartó esős évszakban. A helyi hatóságok szerint tavaly 76 ezer embert kellett kitelepíteni az áradások miatt, de haláleset nem történt - írja az MTI.

 

