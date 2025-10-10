Elhunyt a rocklegenda, rajongók ezrei gyászolják John Lodge-t

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a világhírű zenész, John Lodge. A Moody Blues zenekar gitárosa és énekese 82 éves korában távozott az élők sorából, halálhírét gyászoló családja osztotta meg.

Rajongók ezrei gyászolják John Lodge-t Fotó: Forrás: Pixabay

John Lodge-t családja és rajongói gyászolják

A legendás zenész halálhírét családja osztotta meg. A Moody Blues rock zenekar gitárosa feleségét, két gyermekét és unokáit hagyta hátra. A gyászoló család érzelmes posztban osztotta meg a meghökkentő hírt.

Mélységes szomorúsággal kell bejelentenünk, hogy John Lodge, szeretett férjünk, apánk, nagyapánk, apósunk és testvérünk hirtelen és váratlanul elhunyt.

A család megosztotta, hogy az idős zenész szerettei között és zenét hallgatva hunyta le a szemeit.

Mint mindenki, aki ismerte ezt a nagyszívű embert, tudja, hogy számára a legfontosabb a felesége, Kirsten, és családja iránti örök szeretet volt, amelyet a zene iránti szenvedélye és hite követett. John békésen távozott szerettei körében, az Everly Brothers és Buddy Holly dalai kíséretében.

A férfi 1966-ban lett a banda főgitárosa és vokalistája. Számos zenét írt a zenekarnak és magának is. Munkásságáért 1985-ben elnyerte az Ivor Novello-díjat a kiemelkedő zenei hozzájárulásáért. 2019 szeptemberében pedig Életmű Díjat kapott - írja a Mirror.