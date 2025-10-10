RETRO RÁDIÓ

Elhunyt a rocklegenda, rajongók ezrei gyászolják John Lodge-t

A világsztár hirtelen hunyt el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 19:36
énekes halálhír elhunyt

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a világhírű zenész, John Lodge. A Moody Blues zenekar gitárosa és énekese 82 éves korában távozott az élők sorából, halálhírét gyászoló családja osztotta meg.

elhunyt John Lodge
Rajongók ezrei gyászolják John Lodge-t   Fotó: Forrás: Pixabay

John Lodge-t családja és rajongói gyászolják

A legendás zenész halálhírét családja osztotta meg. A Moody Blues rock zenekar gitárosa feleségét, két gyermekét és unokáit hagyta hátra. A gyászoló család érzelmes posztban osztotta meg a meghökkentő hírt.

Mélységes szomorúsággal kell bejelentenünk, hogy John Lodge, szeretett férjünk, apánk, nagyapánk, apósunk és testvérünk hirtelen és váratlanul elhunyt.

A család megosztotta, hogy az idős zenész szerettei között és zenét hallgatva hunyta le a szemeit.

Mint mindenki, aki ismerte ezt a nagyszívű embert, tudja, hogy számára a legfontosabb a felesége, Kirsten, és családja iránti örök szeretet volt, amelyet a zene iránti szenvedélye és hite követett. John békésen távozott szerettei körében, az Everly Brothers és Buddy Holly dalai kíséretében.

A férfi 1966-ban lett a banda főgitárosa és vokalistája. Számos zenét írt a zenekarnak és magának is. Munkásságáért 1985-ben elnyerte az Ivor Novello-díjat a kiemelkedő zenei hozzájárulásáért. 2019 szeptemberében pedig Életmű Díjat kapott - írja a Mirror.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu