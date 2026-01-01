„A kígyó és én végül nem lettünk barátok…” - meglepő sorokkal búcsúzott 2025-től Tücsi
A közösségi oldalán összegezte a tavalyi évét a csinos anyuka.
Az óév utolsó óráiban, perceiben sokan pezsgővel a kezükben vagy anélkül értékelték azt, hogy milyen volt a 2025-ös évük. Nem tettek másként a sztárok sem, köztük Tücsi is.
Tücsi: Talán még soha nem küzdöttem ennyire azért, hogy a víz felszínén maradjak
A csinos anyuka nemrégiben az Instagram-oldalán egy hosszú bejegyzést tett közzé, amiben összefoglalta, hogy milyen volt számára a 2025-ös esztendő, valamint üzent az idei évre is a rajongóinak.
A kígyó és én végül nem lettünk barátok… így hát búcsút intünk egymásnak, 2025. Talán még soha nem küzdöttem ennyire azért, hogy a víz felszínén maradjak. Csak kapkodtam a fejem a felismerések között, miközben egyre erősödött bennem az a belső hang, ami nem hagyott tovább hallgatni. Azt súgta: most van itt az ideje a változásnak. Akkor is, ha fáj. Akkor is, ha kibillent. Akkor is, ha messze visz a megszokottól
- kezdte Tücsi, majd így folytatta:
„Még barátkozom mindazzal, amivel az önismereti utamon szembesülök, de egy dologban biztos vagyok: talán még soha nem voltam ennyire elszánt. Elszánt abban, hogy megtanuljam magamat őszintén szeretni. Hogy ne attól tegyem függővé az értékemet, szerethető vagyok-e, ha nem vagyok tökéletes, ha nem teljesítek, ha végre magamat választom.”
A csinos influenszer a posztjában leírta, hogy 2026-ban szeretne megtanulni pihenni, jelen lenni, nem a múlton rágódni és a jövőtől félni, hanem csak lenni.
És miközben a képeket nézem, lehetetlen nem végtelen hálát éreznem. Az életemért, minden küzdelmével együtt. Mennyi mosoly, mennyi öröm, mennyi szeretet vesz körül. Ez mind csoda. Ebből szeretnék még többet a ló évében. Szabadságot. Lendületet. Új lehetőségeket. Én készen állok. És köszönöm Nektek is, hogy itt vagytok velem. Sokszor épp a legnehezebb pillanatokban leptek meg a legmeghatóbb sorokkal. Kívánom, hogy 2026-ban mindannyiunk vágya beteljesüljön
- zárta a sorait Tücsi.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre