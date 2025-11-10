Orbitálisat buliztak Tücsiék: hatalmas meglepetéspartit tartott édesapjának a bombázó

Aryee Claudia Dedei, ismertebb nevén Tücsi az elmúlt napokban egy wellness- hétvégén vett részt férjével, Sofron Istvánnal és gyerekükkel. A sztáranyuka a hétvégén pedig egy nagy napot is ünnepelt, mivel meglepetésbulit szervezett édesapjának. Tücsi minderről közösségi oldalán számolt be, ahol azt is elárulta, mennyire sikerült titokban tartani az ünneplést.

Tücsi édesapja számított egy meglepetésre, de így is sikerült meghatóvá tenni a kerek évfordulót

Fotó: Facebook

A ghánai származású magyar televíziós műsorvezető imádja meglepni családtagjait, ami általában elég nehezen sikerül.

Idén újra sikerült mindent titokban tartva megszerveznem Apa 70. születésnapját. Nem volt könnyű dolgom… hiszen már ismer. Tudta, hogy »valamit biztos kitalálok«. És tényleg

– kezdte közösségi oldalán a sztáranyuka.

Tücsi eddig is szívesen szervezte a szülinapokat

Emlékszem, amikor az 50. születésnapját szerveztem, akkor voltam kerek születésnapján először felnőtt és szerettem volna visszaadni a sok felém áradó gondoskodásból, szeretetből. Neki valami olyat, amire örökre emlékezni fogunk. Akkor is titokban szerveztem mindent, izgultam, vajon sikerül-e, de amikor megláttam az arcát, azt a meghatott mosolyt… mintha hirtelen megállt volna az idő. Akkor értettem meg igazán, milyen öröm adni, meglepni, és látni, ahogy a szeretet szó nélkül átjár mindent

– emlékezett vissza Instagram-posztjában a sztáranyuka.

Tücsi férje is segített a születésnap szervezésében Fotó: Szabolcs László

A pénteki meglepetés egy kisebb átveréssel indult. Tücsi hiába szervezett már sok meglepetésbulit, nagyon izgult, nehogy lebukjon, ám végül remekül sikerült a titkos parti.

Míg ő vasárnapra készült, hogy nálunk találkozunk, mi péntek este már közel ötvenen vártuk egy tőlük néhány percre lévő vendéglőben. Amikor belépett, egy pillanatra mindenki visszafojtotta a lélegzetét. Aztán csak mosoly, könnyek, ölelések… és az a különös, szívet szorító, mégis boldog csend, amit csak az igazi szeretet tud teremteni

– avatta be a titokba követőit a műsorvezető.

Tücsi is meghatódott édesapja reakcióján

Azt hiszem, most hatódott meg legjobban. Mi is. Sikerült meglepni az én drága, csoda lelkű Apukámat. A szívem még mindig tele boldogsággal, amikor visszagondolok, mennyien és mennyire szeretik őt

– zárta bejegyzését a sztáranyuka. Tücsi tehát igazán emlékezetessé tette édesapja kerek évfordulóját. Apa és lánya viszonylag keveset tud találkozni, de az biztos, hogy nagyszerű a kapcsolat kettejük között.