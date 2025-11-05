„Tücsikém kínzod itt a népet”: bikiniben villantott bomba testet a csinos műsorvezető
Rajongói nem hagyták szó nélkül a látványt.
Tücsi, polgári nevén Aryee Claudia Dedei ismét dögös bikinis fotóval örvendeztette meg rajongóit. A ghánai származású magyar televíziós műsorvezető éppen jól megérdemelt pihenését tölti egy medence partján.
Tücsi nem sokat bízott a képzeletre
A csinos anyuka családjával üdül Hévízen, ahonnan exkluzív fotókat közölt közönségével. A szuper tapasztalatokról is beszámolt az üzletasszony:
Amíg a szülők pihenni tudnak, addig a gyerekek… a brutálisan menő gyerekkaland-birodalomban játszanak animátor hölgyekkel. Bár Nara imádja a wellnesst, de alig tudtuk elcsalni onnan.
Ezek szerint lelkiismeret-furdalás nélkül pihenhetnek a szülők, amíg kislányuk a hotelben található kalandparkban játszik.
Tücsi férjével ki is használta az alkalmat, hiszen a második képen látható, ahogyan a pezsgőfürdőben lazulnak.
Azonban a nyitóképen sokaknak elállt a szava, még többekben pedig éppen a gondolataik megosztására ösztönözte a lélegzetelállító látvány:
Tücsikém kínzod itt a népet
– utalt egy hölgyrajongó arra, hogy a műsorvezető a medence partján mutatta meg csodás alakját, amely a nők számára irigylésre méltó, a férfiak számára pedig szemet gyönyörködtető látvány.
Ha mondhatom nagyon csinos vagy, gyönyörű vagy… Jó pihenést nektek
– írta egy férfi követője.
