„Tücsikém kínzod itt a népet”: bikiniben villantott bomba testet a csinos műsorvezető

Tücsi, polgári nevén Aryee Claudia Dedei ismét dögös bikinis fotóval örvendeztette meg rajongóit. A ghánai származású magyar televíziós műsorvezető éppen jól megérdemelt pihenését tölti egy medence partján.

Tücsi nem sokat bízott a képzeletre Fotó: Mediaworks

A csinos anyuka családjával üdül Hévízen, ahonnan exkluzív fotókat közölt közönségével. A szuper tapasztalatokról is beszámolt az üzletasszony:

Amíg a szülők pihenni tudnak, addig a gyerekek… a brutálisan menő gyerekkaland-birodalomban játszanak animátor hölgyekkel. Bár Nara imádja a wellnesst, de alig tudtuk elcsalni onnan.

Ezek szerint lelkiismeret-furdalás nélkül pihenhetnek a szülők, amíg kislányuk a hotelben található kalandparkban játszik.

Tücsi férjével ki is használta az alkalmat, hiszen a második képen látható, ahogyan a pezsgőfürdőben lazulnak.

Azonban a nyitóképen sokaknak elállt a szava, még többekben pedig éppen a gondolataik megosztására ösztönözte a lélegzetelállító látvány:

Tücsikém kínzod itt a népet

– utalt egy hölgyrajongó arra, hogy a műsorvezető a medence partján mutatta meg csodás alakját, amely a nők számára irigylésre méltó, a férfiak számára pedig szemet gyönyörködtető látvány.

Ha mondhatom nagyon csinos vagy, gyönyörű vagy… Jó pihenést nektek

– írta egy férfi követője.