Filmrajongók, figyelem! Megérkezett a Balerina a CANAL+ kínálatába

A 2014 év nemcsak Keanu Reeves, hanem az akciófilmes műfaj számára is sorsfordító volt. Ugyanis az akkor megszülető John Wick-filmsorozat első felvonása ugyanis hatalmas fordulatot hozott a kanadai színész karrierébe. A bosszúra szomjazó, visszavonult bérgyilkos sztorija rendkívül népszerű lett, ráadásul nemcsak a műfaj kedvelőinek körében. A kiváló színészgárdával és látványos akciójeleneteivel a közönséget teljesen lekenyerező franchise Marvelt megszégyenítő univerzumépítésbe kezdett, az elmúlt bő egy évtizedben pedig összesen négy mozifilmet és egy spinoff-sorozatot (A Continental: John Wick-világából) adott a világnak, ez a lista pedig nemrég tovább bővült. Keanu Reeves helyébe az egykori Bond-lány, Ana de Armas lépett, aki a „kicsi a bors, de erős” örök igazságát balerina képében bizonyította be a vásznon, a tavaly decemberben hazánkba is megérkező CANAL+ jóvoltából pedig már otthon is élvezhetjük a John Wick-filmek legújabb kalandját.

Az Ana de Armas-filmek leglátványosabb darabja már a CANAL+ kínáltában (Fotó: Courtesy of Lionsgate)

Már a CANAL+ kínálatában a Bosszúálló balerina

A Balerina is egy klasszikus bosszútörténetet regél el. Eve Macarónak (Ana de Armas) gyerekként végig kellett néznie, ahogy apját megölik, majd ezt követően megfogadta, felkutatja és kivégzi ezeket a hidegvérű gyilkosokat. Később belép a Ruska Romába, ahol balerinának álcázott bérgyilkost faragnak belőle, majd a saját törzsének hátat fordít, hogy beteljesítse küldetését, ám ezzel két tűz közé kerül.

Útja során összefújja szél a már jól ismert figurákkal, így a közönség ismét láthatja John Wick öltönyében aprítani Keanu Reeves-t, de Ian McShane fel-felbukkanás is örömöt adhat a rajongók számára. Gabriel Bryne személyében egy újabb ikonikus főgonoszt köszönthetünk, a The Walking Dead zűrös apukája, Norman Reedus pedig érdekszövetségbe lép főhősnőnkkel a film egy pontján.

Ekkora látványorgiát évek óta nem láttunk sehol, mint a CANAL+-filmek között egyből élre törő Balerinában (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Látványban sem utolsó a Balerina

Az izgalmas sztori, valamint az élettel megtöltött karakterek mellett, ami igazán viszi a hátán a filmet, az a látvány. A produkció hatalmas adrenalinlöketet tartogat, ráadásul, ami még nem utolsó, hogy a filmben a magyarok is részt vettek. A film nagy részét Ausztriában és Csehországban vették fel, de magyar helyszínek is szép számmal felbukkannak, a stáblistán pedig több magyar név is feltűnik.