Őszinte vallomást tett Tücsi: nem akarja, hogy véget érjen

Most már tényleg hamarosan véget ér a nyári vakáció: a gyerekek a következő napon visszatérnek az óvodákba és az iskolákba, sokan pedig most kezdik el egyik vagy másik intézményt. Aryee Claudia Dedei, avagy ismertebb nevén Tücsi, televíziós műsorvezető, youtuber és influenszer kislánya, Nara is ebben a tanévben kezdi el az iskolát.

Tücsi beismerte: nem akarja, hogy véget érjen Fotó: Bánkúti Sándor

A sztáranyuka korábban már beszámolt arról, ahogy nekiálltak beszerezni a kislányával a szükséges iskolaszereket, valamint elárulta, a korán keléssel egyelőre igen rosszul állnak. Nem tagadta, hogy az is nagyon megérintette őt, amint a gyermeke, aki mintha csak tegnap született volna, immár az iskolát kezdi meg, a minap pedig kissé sajnálkozva vette tudomásul, a gondtalan nyári időszaknak hamarosan vége.

…nem vágyom rá, hogy véget érjenek a nyári közös kalandjaink

– írta az Instagram-oldalán Tücsi, mialatt több fotót is megosztott ezekről a kalandozásokról. A képek többségén ő és Nara nagyon hasonló ruhákat viseltek, így anya és lánya csak még bájosabb látványt nyújtott együtt. Az influenszer követői is el voltak bűvölve.

Tüneményes a kislányod!

– jegyezte meg a kommentszekcióban az egyik rajongó.

