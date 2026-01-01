RETRO RÁDIÓ

Válni akart az ALS-sel küzdő Eric Dane felesége: őszinte vallomást tett a nehézségekről

A Grace Klinika sztárja ugyanazzal a betegséggel küzd, mint Bruce Willis. Eric Dane felesége őszintén beszélt a kapcsolatukról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 11:00
betegség grace klinika eric dane

Eric Dane elhidegült felesége megnyílt a színész állapotáról, és arról, hogy végül miért nem váltak el. Mint mondja, döntésével példát akar mutatni lányaiknak.

A Grace Klinika egykori sztárja Eric Dane nem maradt magára a betegsége után
Fotó: AFP

Eric Dane felesége nem akarta a színészt magára hagyni

A Grace Klinika című sorozatból ismert Eric Dane elhidegült felesége, Rebecca Gayheart, nyilvánosságra hozta kapcsolatuk dinamikáját. Dane és Gayheart 2004-ben házasodtak össze, és két lányuk született; 2018-ban azonban Gayheart összeegyeztethetetlen nézeteltérésekre hivatkozva beadta a válókeresetet. 

Az év elején a pár azonban visszavonta a válást, miután áprilisban Dane-nél amyotrophiás laterális szklerózist azaz ALS-t diagnosztizáltak, amely egy degeneratív egészségügyi állapot, amely az agy és a gerincvelő idegsejtjeit érinti, és izomkontroll elvesztését okozza. A betegség gyógyíthatatlan, és előrehaladtával egyre súlyosbodik. 

A színész áprilisban a People magazinnak nyilatkozott a betegségéről: 

ALS-t diagnosztizáltak nálam. Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem áll, miközben átvészeljük ezt a következő fejezetet.

Gayheart úgy döntött, visszavonja a válópert, hogy megmutassa lányaiknak, hogy „bármi történjék is, ott vannak egymásnak”, miközben a család megpróbálja feldolgozni Dane diagnózisát. A The Cut magazinnak adott legutóbbi interjújában őszintén beszélt kapcsolatuk dinamikájáról, és elárulta, hogy az bonyolult és az emberek számára zavaros. 

A Scream 2 sztárja a magazinnak így nyilatkozott: 

Hosszú ideig nagyon szép házasságunk volt – 15 évig voltunk házasok –, és két gyönyörű kislányunk született. De sok minden elromlott a kapcsolatunkban, és ez nem volt jó. Elváltunk, de soha nem váltunk el; majdnem megtettük, de végül nem. Nyolc éve nem élünk együtt; ő másokkal randizik, én is randizom valakivel.

Gayheart hozzátette, hogy a még mindig törődnek egymással, csak már nem romantikus értelemben. 

A mi szerelmünk talán nem romantikus. Eric tudja, hogy mindig a legjobbat akarom neki. Hogy mindent megteszek, hogy jól bánjak vele. És tudom, hogy ő is ugyanezt tenné értem. Tehát bármit megteszek, bárhol megjelenek annak érdekében, hogy ez az út jobbá, könnyebbé váljon számára. És ezt szeretném példaként mutatni a lányaimnak: ezt kell tenni. Ez a helyes dolog.

- folytatta.

Dane rendkívül nyíltan beszélt az ALS-szel való küzdelméről, elárulva az első tünetet, amelyet eleinte „túl sok SMS-ezésnek” tulajdonított. Azt is elmondta, hogy elengedhetetlennek tartja, hogy beszéljen a diagnózisáról, hogy az emberek tudatában legyenek annak, mi az ALS és mivel jár. - olvasható az Unilad cikkében

 

 

