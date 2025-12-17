Így küzd meg az Alzheimer-kórral Patrick Dempsey
Visszatér a Grace klinika sztárja. Patrick Dempsey egy feszültséggel teli krimiben bizonyítja be, van helye a filmiparban.
Feszültséggel teli krimi érkezik 2026 januárjában. Egyelőre még csak az amerikai FOX-on lesz elérhető, majd a Prime videóra is felkerül. A Memory of a Killer (Egy bérgyilkos emlékezete) főszerepében a Grace klinika sztárja, Patrick Dempsey tér vissza a filmek világába. Egy Alzheimer-kórral küzdő bérgyilkost alakít a történetben.
A 2026-os év egyik legizgalmasabb premierének ígérkezik a Memory of a Killer (Egy bérgyilkos emlékezete) – közölte a life.
A sorozatot egy 2003-as belga film, Az Alzheimer-eset inspirálta.
Patrick Dempsey filmvászonra való visszatérése nők ezreit mozgatta meg
- Patrick Dempsey szereplése nem véletlen váltott ki hatalmas ünneplést.
- Nők ezrei vannak odáig a Grace klinika egykori "Dereck"-jéért.2023-ban az év legszexibb férfijának választották.
Az Egy bérgyilkos emlékezetében nagyon árnyalt, morálisan ellentmondásos karaktert alakít, aki nem mellesleg elkezdi észlelni magán az Alzheimer-kór kezdődő jeleit.
A történet meglehetősen csavaros fejleményekkel kezdődik, melyek a későbbiekben még izgalmasabban bogózódnak ki.
Angelo (Patrick Dempsey) és régi barátja, Dutch (Michael Imperioli) közötti feszültségre épül. Dutch Bronxban működtet egy olasz éttermet, amely valójában a bűnszervezetének fedősztorija, és ő látja el Angelót megbízásokkal. A köztük lévő bizalom fontos, de a sorozat azt sugallja, hogy ez a bizalom korántsem áll stabil lábakon. Dempsey és Imperioli mellett olyan tehetségek szerepelnek a sorozatban, mint Richard Harmon, Daniel David Stewart, Peter Gadiot és Gina Torres.
