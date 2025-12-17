Így küzd meg az Alzheimer-kórral Patrick Dempsey

Feszültséggel teli krimi érkezik 2026 januárjában. Egyelőre még csak az amerikai FOX-on lesz elérhető, majd a Prime videóra is felkerül. A Memory of a Killer (Egy bérgyilkos emlékezete) főszerepében a Grace klinika sztárja, Patrick Dempsey tér vissza a filmek világába. Egy Alzheimer-kórral küzdő bérgyilkost alakít a történetben.

A 2026-os év egyik legizgalmasabb premierének ígérkezik a Memory of a Killer (Egy bérgyilkos emlékezete) – közölte a life.

A sorozatot egy 2003-as belga film, Az Alzheimer-eset inspirálta.

Patrick Dempsey filmvászonra való visszatérése nők ezreit mozgatta meg

Patrick Dempsey szereplése nem véletlen váltott ki hatalmas ünneplést.

Nők ezrei vannak odáig a Grace klinika egykori "Dereck"-jéért.2023-ban az év legszexibb férfijának választották.

Az Egy bérgyilkos emlékezetében nagyon árnyalt, morálisan ellentmondásos karaktert alakít, aki nem mellesleg elkezdi észlelni magán az Alzheimer-kór kezdődő jeleit.

A történet meglehetősen csavaros fejleményekkel kezdődik, melyek a későbbiekben még izgalmasabban bogózódnak ki.